Cậu bé 11 tuổi lên cơn co giật, suýt chết sau 14 tiếng làm bài tập về nhà

(VTC News) -

Ngày 26/8, cậu bé Liangliang (11 tuổi, sống tại Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng sau khi tập trung học hành suốt 14 tiếng đồng hồ. Nam sinh này bài tập về nhà từ 8h đến 22h mà không hề nghỉ ngơi. Đến 23h, dưới áp lực ngày càng tăng từ cha mẹ, cậu bé trở nên kích động, thở nhanh, chóng mặt, đau đầu và tê liệt ở chân tay.

Bố mẹ ngay lập tức đưa Liangliang đến bệnh viện. Các bác sỹ nhanh chóng đưa ra chẩn đoán cậu bé gặp sự cố về hô hấp do thở quá nhanh. Sau khi được lắp mặt nạ thở và hướng dẫn điều chỉnh nhịp thở, các triệu chứng của Liangliang dần thuyên giảm.

Cậu bé mắc phải hàng loạt triệu chứng của căn bệnh có thể gây tử vong. (Ảnh: Handout)

Tình trạng hô hấp đặc biệt mà cậu bé mắc phải xảy ra khi thở quá nhanh và quá sâu, thường là do kích động về mặt cảm xúc. Các triệu chứng có thể bao gồm tức ngực, khó thở, chóng mặt, tê ở tay, chân, môi và thậm chí toàn bộ cơ thể. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, nó có thể dẫn đến cứng cơ toàn thân hoặc triệu chứng “bàn tay gà” với ngón tay co quắp. Nếu không cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Bệnh viện Trung ương Trường Sa, chỉ riêng khoa cấp cứu nhi ở đây đã tiếp nhận hơn 30 trẻ vị thành niên có triệu chứng tương tự vào tháng 8, tăng gấp 10 lần so với các tháng khác. Áp lực học tập đóng vai trò chính, và sự kích động về mặt cảm xúc là tác nhân. Những tranh cãi, lo lắng trước kỳ thi, sự sợ hãi đột ngột hoặc sử dụng điện thoại di động trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng này.

Ông Zhang Xiaofo, Trưởng khoa Nhi tại Bệnh viện Trung ương Trường Sa, cho biết trong trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể tử vong. Để sơ cứu ngay lập tức, BS Zhang khuyên nên trấn an bệnh nhân và sử dụng một kỹ thuật đơn giản, yêu cầu họ thở vào một tờ giấy hoặc túi nhựa đặt trên miệng.

Tình trạng của cậu bé tệ đến mức gây triệu chứng "bàn tay gà". (Ảnh: Handout)

Bàn luận về vụ việc, cộng đồng mạng Trung Quốc cảm thán về áp lực học tập của trẻ, khi học sinh luôn phải hoàn thành khối lượng bài tập khổng lồ, cũng như việc quản lý thời gian. Một người viết: "Tôi vẫn nhớ những ngày đi học. Tôi đã nhồi nhét hết bài tập về nhà chỉ trong 3 ngày. Tôi đã viết bảy bài luận trong một ngày và hoàn thành một nửa bài tập hè vào ngày hôm sau. Thật sự không thể nào quên".

Người khác bình luận: "Trải nghiệm của đứa trẻ này là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng thực sự của việc quản lý thời gian".