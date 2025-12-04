Casa Villa song lập và chuẩn mực mới của second home ven biển TP.HCM

Trong bối cảnh second home ven biển ngày càng “đại trà”, Casa Villa song lập tại Blanca City (Vũng Tàu, TP.HCM) nổi lên như một sản phẩm khác biệt, dưới bàn tay kiến tạo của Sun Group và “gã khổng lồ” thiết kế Aedas. Sở hữu vị trí trung tâm biển Bãi Sau, kiến trúc giao thoa Đông – Tây độc đáo và công năng linh hoạt hiếm có, dòng villa này đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và khai thác thương mại.

Ngôn ngữ kiến trúc mang dấu ấn Đông – Tây

Tọa lạc tại lõi đô thị biển kiểu mẫu Blanca City, phân khu thấp tầng Casa 2 thừa hưởng quỹ đất sở hữu lâu dài hiếm hoi ven Bãi Sau. Lấy cảm hứng từ lịch sử giao thương quốc tế từng làm nên bản sắc phố biển, khi những con tàu vượt đại dương đưa người Bồ Đào Nha, người Pháp đặt chân đến Vũng Tàu nhiều thế kỷ trước, Casa Villa song lập mang vẻ đẹp hòa quyện giữa phong cách bán đảo Iberia phóng khoáng và tinh thần Nam Bộ Việt Nam.

Gam tường trắng, mái ngói terracotta nâu đỏ, khung cửa vòm, ban công rộng và giàn hoa giấy buông lơi là những chi tiết nhận diện điển hình, được chấp bút bởi Aedas – đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới.

Biệt thự Casa 2 với kiến trúc ngoại thất được xử lý tinh tế. (Ảnh: Minh Khánh)

Sắc trắng chủ đạo được xử lý theming 5 lớp (2 lớp bả - 1 lớp lót - 2 lớp phủ), giúp hạn chế hấp thụ nhiệt, chống bám muối và tạo hiệu ứng bề mặt thô mộc đặc trưng. Trên nền trắng ấy, chi tiết cửa sổ, lan can và gạch men azulejos trở nên nổi bật, tái hiện rõ nét kiến trúc vùng Địa Trung Hải. Mái ngói đất nung terracotta được phối bốn tầng màu tạo hiệu ứng chuyển sắc tự nhiên, hài hòa với khí hậu nhiệt đới và tạo nên cảm giác rực rỡ, sống động rất đặc trưng theo tinh thần Iberia.

Song song, các họa tiết bản địa Nam Bộ cũng được đưa vào thiết kế mặt đứng và cảnh quan như mái truyền thống, cột kèo, gạch thông gió và chi tiết áo thủy ba sóng dợn thời Nguyễn… tạo nên bộ sưu tập hơn 200 mẫu nhà độc bản của phân khu Casa 2 – đa dạng nhưng đồng nhất thẩm mỹ. Toàn bộ sản phẩm được bàn giao thô bên trong, hoàn thiện mặt ngoài, từ đó chủ sở hữu có thể thiết kế không gian sống, nghỉ dưỡng theo sở thích cá nhân hoặc linh hoạt đầu tư khai thác kinh doanh sinh lời.

Đa tầng - đa công năng, kiến tạo phong cách sống biển tinh tế

Nếu kiến trúc mang lại bản sắc, thì cấu trúc đa tầng là yếu tố đưa Casa Villa song lập trở thành “địa hạt” của giới đầu tư tinh anh. Tất cả sản phẩm dòng này đều có 3 tầng nổi và 1 tầng hầm đa năng - cấu trúc hiếm gặp ở các đô thị ven biển, giúp gia tăng diện tích sử dụng và mở ra nhiều mô hình vận hành.

Cấu trúc đa tầng giúp tối ưu diện tích hữu dụng, gia tăng trải nghiệm sống. (Ảnh: Minh Khánh)

Tầng một sở hữu mặt tiền thoáng và sân vườn rộng, thuận lợi khai thác thương mại dịch vụ nhờ dòng khách tự nhiên từ công viên nước Sun World gần 15ha, trung tâm thương mại mặt biển, chuỗi khách sạn quốc tế và các tòa căn hộ Blanca – Beacon lân cận. Chủ nhân có thể vận hành café boutique, nhà hàng, cửa hiệu mua sắm hoặc mô hình trải nghiệm cho du khách, tạo nguồn thu ổn định quanh năm.

Tầng hai và ba được thiết kế cho nhu cầu an cư - nghỉ dưỡng. Ban công lớn, cửa kính rộng và mặt bằng linh hoạt cho phép bố trí phòng ngủ master đón sáng, phòng sinh hoạt chung liền logia hay góc làm việc riêng tư. Không gian này mang lại trải nghiệm second home trọn vẹn cho gia đình muốn cân bằng giữa nghỉ ngơi và công việc.

Biệt thự Casa 2 sở hữu tầng hầm đa năng. (Ảnh: Minh Khánh)

Đáng chú ý, 100% sản phẩm Casa 2 đều có tầng hầm với thang máy xuống đến tận nơi, dễ dàng chuyển đổi thành hầm rượu, phòng chiếu phim, giải trí, phòng gym cá nhân hoặc không gian làm việc tách biệt. Nhờ đó, mỗi căn villa có thể vận hành đa mô hình nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, đúng tinh thần Blanca City hướng đến: Mỗi mét vuông không chỉ để ở, mà để “thưởng thức cuộc sống” và tạo giá trị bền vững mai sau. Đây là giá trị mà giới đầu tư đánh giá rất cao khi chọn Casa Villa song lập.

Giá trị được củng cố bởi hệ sinh thái của Blanca City và hạ tầng khu vực

Casa Villa song lập hưởng trọn hệ sinh thái “all-in-one” của đô thị Blanca City quy mô 96,6ha. Cư dân chỉ di chuyển vài phút là chạm đến trung tâm thương mại mặt biển, chuỗi khách sạn quốc tế, beach club, 8 công viên cảnh quan và tổ hợp Sun World Vũng Tàu – công viên nước lớn nhất miền Nam dự kiến khai trương tháng 2/2026.

Sun World Vũng Tàu dự kiến khai trương tháng 2/2026. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Về kết nối, Casa Villa song lập thừa hưởng lợi thế lớn từ hạ tầng phía Đông Nam TP.HCM: Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dài 54 km dự kiến thông xe toàn tuyến ngày 19/12, giúp rút ngắn ít nhất 50% thời gian di chuyển giữa TP.HCM – Đồng Nai – Vũng Tàu. Song song đó, sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khai thác giai đoạn 1 vào năm 2026 với công suất 25 triệu khách/năm và tối đa 100 triệu khách/năm trong các giai đoạn tiếp theo, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho du lịch và dịch vụ.

Blanca City hiện đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng chính và chính thức ra mắt nhà mẫu Casa vào tháng 10 vừa qua. Nhiều dãy nhà Casa đã hoàn thiện ngoại thất, trong khi các tuyến đường nội khu được thảm nhựa, hệ thống điện ngầm và thoát nước được thi công đồng bộ. Chủ đầu tư đang huy động gần 3.000 nhân công cho giai đoạn cao điểm, hướng tới cất nóc 412 căn shophouse – villa vào tháng 1/2026.

Phân khu Casa lựa chọn an cư và đầu tư lý tưởng. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Bên cạnh đó, chính sách bán hàng dành cho Casa Villa song lập cũng là điểm cộng lớn cho nhà đầu tư. Khách hàng thanh toán sớm có thể nhận mức chiết khấu hấp dẫn, gồm ưu đãi theo tiến độ và ưu đãi cho trường hợp không vay. Với khách hàng sử dụng vốn ngân hàng, chủ đầu tư áp dụng hỗ trợ lãi suất trong giai đoạn đầu, giúp tối ưu dòng tiền khi sở hữu sản phẩm có khả năng khai thác thương mại mạnh mẽ.

Với pháp lý sở hữu lâu dài, vị trí mặt tiền đường 3/2 và lợi thế hạ tầng đang bứt tốc, Casa Villa song lập được nhìn nhận là sản phẩm vừa để ở, vừa khai thác, vừa tích sản truyền đời.