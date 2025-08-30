Cần mang theo những gì khi đi xem diễu binh, diễu hành để giữ sức khỏe?

(VTC News) -

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hàng vạn người dân sẽ đổ về trung tâm Hà Nội để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành. Do phải di chuyển từ rất sớm, chen chúc giữa đám đông trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, những người tham dự phải đối mặt với những rủi ro về sức khỏe.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, nhiều người muốn chọn vị trí đẹp để quan sát nên sẵn sàng rời nhà từ 3-4h. Việc thức dậy quá sớm gây thiếu ngủ, rối loạn nhịp sinh học, dẫn đến giảm sức chịu đựng. Việc đứng lâu giữa đám đông có thể khiến cơ mỏi, máu lưu thông kém, một số trường hợp còn ngất xỉu do tụt huyết áp.

Thời tiết đầu tháng 9 tại Hà Nội thường nóng ẩm, nền nhiệt có thể lên tới 35-36°C, độ ẩm trên 80%. Điều này làm tăng nguy cơ chuột rút, kiệt sức hoặc sốc nhiệt, đặc biệt nếu không được uống đủ nước và che chắn hợp lý. Ngược lại, những cơn mưa rào bất chợt lại khiến cơ thể dễ nhiễm lạnh nếu không chuẩn bị áo mưa hoặc trang phục phù hợp.

Người dân xếp hàng chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Tại các điểm nút giao thông, mật độ người tăng cao cũng khiến việc đi lại trở nên khó khăn, dễ xảy ra va chạm, té ngã hoặc chấn thương nhẹ. Trong tình huống khẩn cấp, tiếp cận và sơ cứu người gặp nạn giữa dòng người đông đúc là thách thức không nhỏ.

Bác sĩ Hoàng khuyến cáo người dân nên chuẩn bị bộ dụng cụ y tế cơ bản khi tham gia sự kiện đông người, gồm: Thuốc hạ sốt, giảm đau, thuốc cảm cúm, tiêu chảy, dị ứng và thuốc theo đơn với người có bệnh lý mạn tính.

Ngoài ra, cần mang theo khẩu trang, gel rửa tay, băng gạc, cồn sát khuẩn, nước muối sinh lý, kem chống nắng, thuốc chống côn trùng. Nước uống đóng chai (1-2 lít mỗi người), đồ ăn nhẹ, quạt tay, áo mưa mỏng, mũ nón cũng là những vật dụng cần thiết để ứng phó với thời tiết nắng nóng hoặc mưa rào.

Để duy trì thể trạng tốt, bác sĩ khuyên người dân nên ngủ đủ giấc, bổ sung nước và điện giải từ 1-2 ngày trước sự kiện. Bữa tối hôm trước cần đủ năng lượng, sáng hôm sau nên ăn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Trong lúc chờ đợi, cần uống nước thành nhiều ngụm nhỏ, ăn nhẹ mỗi 2-3 giờ, đồng thời tranh thủ nghỉ ngơi khi có điều kiện.

Trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai hoặc người mắc bệnh mạn tính nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia các sự kiện đông người, đặc biệt trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Nếu tham dự, cần có người thân đi cùng và tránh chen lấn, xô đẩy.

Dấu hiệu nguy hiểm cần nhận biết sớm

Mệt lả, chóng mặt, da lạnh ẩm (biểu hiện kiệt sức vì nóng)

Thân nhiệt trên 40°C, lú lẫn, bất tỉnh (nguy cơ sốc nhiệt)

Run rẩy, vã mồ hôi, đói cồn cào (dấu hiệu hạ đường huyết).

Khi gặp tình trạng trên, cần nhanh chóng đưa người bệnh ra nơi thoáng mát, làm mát cơ thể hoặc cho ăn uống kịp thời; đồng thời gọi cấp cứu hoặc nhờ lực lượng hỗ trợ gần nhất.

Ban tổ chức đã bố trí các điểm y tế lưu động cùng lực lượng quân y và công an thường trực hỗ trợ người dân. Khi gặp sự cố, nên báo ngay cho tình nguyện viên hoặc nhân viên an ninh gần nhất để được can thiệp kịp thời.