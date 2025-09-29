Cận cảnh thủy điện trên đỉnh núi Gia Lai gần một thập kỷ vẫn dang dở

Hiện trạng dang dở của thủy điện Vĩnh Sơn 4 - Gia Lai.
Những ngày qua, phóng viên Báo Điện tử VTC News có mặt trên đỉnh núi O3 thuộc xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai để ghi nhận hiện trạng tiến độ thực hiện dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 4 bắc qua dòng sông Kôn.
Sau gần thập kỷ gặp nhiều trắc trở, hoạt động thi công trên công trường Thủy điện Vĩnh Sơn 4 im ắng mặc dù hạn chót quý II/2025 phải hoàn thành.
Trên công trường thủy điện Vĩnh Sơn 4 không thấy hoạt động thi công.
Khu nhà điều hành, nhà ở công nhân thi công dự án vắng hoe, còn lại 2 người để trông coi.
Các hạng mục thi công của Thủy điện Vĩnh Sơn 4 đều dừng.
Những cọc sắt trên công trình tua tủa, hướng lên trời bắt đầu gỉ sét, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm vào ban đêm cho người dân và gia súc làng O2, O3 xã Vĩnh Sơn.
Trên công trình có nhiều hố sâu nằm sát đường không được che chắn, không biển cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân làng O2, O3.
Dự án Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 4 được xây dựng tại đầu nguồn sông Kôn chảy qua địa bàn xã Vĩnh Sơn (Gia Lai) có tổng mức đầu tư khoảng 620 tỷ đồng trên diện tích khoảng 93,86 ha.
Đầu năm 2015, UBND tỉnh Bình Định (cũ) giới thiệu địa điểm xây dựng và có thẩm định thiết kế kỹ thuật xây dựng dự án vào tháng 8/2016. Nhưng trước đó, tháng 4/2016, công trình thủy điện Vĩnh Sơn 4 đã được khởi công và đã xây dựng xong một số hạng mục dù chưa đầy đủ thủ tục.
Năm 2017, tạm dừng thi công công trình để chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, do thời điểm này chính sách của Nhà nước có sự thay đổi với Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Sau 5 năm đình chỉ, năm 2021 Dự án thủy điện Vĩnh Sơn 4 được đồng ý chủ trương chuyển 25,62 ha rừng tự nhiên sang sử dụng vào mục đích khác để triển khai dự án.
Tháng 7/2023 UBND tỉnh Bình Định cũ có quyết điều chỉnh thông tin nhà đầu tư, tiến độ thực hiện dự án có hạn chót quý II/2025 phải hoàn thành.
Đầu năm 2024, Dự án thủy điện Vĩnh Sơn 4 được tái khởi động, tuy nhiên đến ngày 15/7/2025, dự án tiếp tục tạm dừng hoạt động thi công cho đến nay.
Sau gần một thập kỷ với những lần tạm dừng liên tiếp, Dự án thủy điện Vĩnh Sơn 4 đã xây dựng xong cống dẫn dòng, vai trái phải đập dâng, hố móng nhà máy và nhiều công trình phụ trợ khác.
Với việc tạm dừng thi công chưa rõ lý do vào ngày 15/7 vừa qua, dự án thủy điện Vĩnh Sơn 4 đã nhiều lần điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện nhưng vẫn đứng trước nguy cơ không về đích đúng hạn.