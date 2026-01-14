Cận cảnh tàu hoả vỡ nát sau khi va chạm với cần cẩu xây dựng, 22 người chết

Do tàu đang di chuyển với tốc độ cao, cú va chạm mạnh đã khiến nhiều toa tàu trật bánh. Ban đầu, nhà chức trách ghi nhận ba trường hợp tử vong, song con số này nhanh chóng tăng lên 22 người vào khoảng 11h cùng ngày. (Nguồn: Fire & Rescue Thailand)