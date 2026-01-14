Cận cảnh tàu hoả vỡ nát sau khi va chạm với cần cẩu xây dựng, 22 người chết

Hiện trường tàu hỏa va chạm với cần cẩu xây dựng ở Thái Lan
Vụ tai nạn xảy ra tại tỉnh Nakhon Ratchasima (Korat), khi đoàn tàu tốc hành chạy tuyến Bangkok - Ubon Ratchathani đâm phải một cần cẩu xây dựng bị đổ chắn ngang đường ray. (Nguồn: The Nation)
Vụ tai nạn khiến 22 người thiệt mạng, 79 người bị thương, trong đó có 8 người bị thương nặng. (Nguồn: The Nation)
Lực lượng cứu hộ hiện vẫn đang nỗ lực giải cứu các hành khách còn mắc kẹt trong những toa tàu bị hư hại nặng. (Nguồn: Fire & Rescue Thailand)
Do tàu đang di chuyển với tốc độ cao, cú va chạm mạnh đã khiến nhiều toa tàu trật bánh. Ban đầu, nhà chức trách ghi nhận ba trường hợp tử vong, song con số này nhanh chóng tăng lên 22 người vào khoảng 11h cùng ngày. (Nguồn: Fire & Rescue Thailand)
Vụ va chạm tạo ra tiếng nổ lớn, khiến phần còn lại của cần cẩu tiếp tục đổ sập xuống đoàn tàu. Nhân viên y tế và cứu hộ phải sử dụng thiết bị cắt kim loại để tiếp cận và đưa nạn nhân ra ngoài. (Nguồn: The Nation)
Tổng công ty Đường sắt Thái Lan (SRT) cùng Cục Giao thông Đường sắt đã cử các đoàn công tác tới hiện trường tại làng Ban Thanon Kot, huyện Si Khiew, để điều tra nguyên nhân vụ sập cần cẩu. (Nguồn: Đường sắt Thái Lan)
Chiếc cần cẩu bị rơi thuộc dự án đường sắt cao tốc Thái Lan - Trung Quốc đang được thi công trên cao. (Nguồn: Fire & Rescue Thailand)
Vụ tai nạn xảy ra trên các gói thầu số 3 và 4 của dự án, bao gồm các đoạn Lam Ta Kong - Si Khiew và Kudjik - Khok Kruad, do Công ty Italian-Thai Development Plc đảm nhận. (Nguồn: Fire & Rescue Thailand)