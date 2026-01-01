Cận cảnh Đình Bắc ghi bàn siêu phẩm tái hiện bàn thắng lịch sử của Công Vinh

(VTC News) -

Video: Đình Bắc ghi bàn cho U23 Việt Nam.

Phút 62, từ pha tạt bóng chuẩn xác của Minh Phúc, Đình Bắc đánh đầu ngược rất đẳng cấp nâng tỉ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam. Pha lập công này làm nhiều người liên tưởng đến cú đánh đầu của Công Vinh giúp đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2008.

Tuy nhiên, kịch bản trong hiệp 1 lặp lại, U23 UAE lại gỡ hoà bằng cú đánh đầu hiểm. Nguyễn Hiểu Minh không thể kiểm soát được Al Menhali, để tiền đạo số 10 của đối thủ thực hiện pha dứt điểm khiến thủ môn Trần Trung Kiên không kịp cản phá.

Đình Bắc tiếp tục toả sáng.

Trước bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, Đình Bắc cũng ghi dấu ấn đậm nét trong tình huống mở tỷ số của Nguyễn Lê Phát trong hiệp một. Tiền đạo số 7 được huấn luyện viên Kim Sang-sik tung vào sân sớm do Lê Viktor chấn thương. Đình Bắc ngay lập tức tạo ra dấu ấn.

Cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội đi bóng rất khéo léo trong vòng cấm trước khi chuyền ngang đúng đà của đồng đội. Lê Phát - cầu thủ trẻ nhất U23 Việt Nam - đệm bóng tung lưới U23 UAE. Đây là bàn thắng đầu tiên của Lê Phát cho U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Dù vậy chỉ ít phút sau, cầu thủ U23 UAE đánh đầu trúng xà, bóng nảy ra và Ndiaye dứt điểm cận thành. Trung Kiên chạm bóng nhưng không thể đẩy ra. Đối thủ vượt trội trong các pha tranh chấp và có bàn thắng từ chính pha bóng như vậy.

