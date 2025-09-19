Cận cảnh 59 công trình trên đất vàng Hồ Gươm sắp phải di dời để xây quảng trường

Bà cho biết thêm, phường Hoàn Kiếm thông báo việc di dời dự kiến vào khoảng tháng 11 - 12, nhưng vẫn cần thêm 2 - 3 cuộc họp để giải đáp thắc mắc của người dân. Đến nay, ngày di dời cụ thể vẫn chưa rõ, mọi người đều trong trạng thái chờ đợi. "Giá đất, giá vàng tăng từng ngày, chậm ngày nào thì người dân thiệt ngày đó. Nếu đền bù từ năm ngoái, tôi đã có thể mua được một căn hộ, nhưng đến nay giá cả tăng khiến việc mua nhà khó khăn hơn”, bà nói.