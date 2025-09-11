Người dân nói gì về diện mạo mới của quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục?

Bên cạnh những lời khen, diện mạo mới của quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục cũng khiến nhiều người băn khoăn, thậm chí cho rằng không đẹp như trước khi cải tạo. "Tôi thấy toà nhà 'Hàm cá mập' trước đây đẹp hơn, màn hình LED này hiện đại quá cũng không hài hoà. Mọi người dần dần cũng sẽ quen với diện mạo mới của quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, nhưng chắc sẽ rất lâu. Để quảng trường này trở nên đẹp hơn, theo tôi kiến trúc của nó phải hoà nhập với kiến trúc không gian, công trình xung quanh", anh Nguyễn Đức Giang Bình nói.