Campuchia rút lui, SEA Games gặp biến cố lịch sử chưa từng có

(VTC News) -

Sáng 10/12, nước chủ nhà Thái Lan cho biết đoàn thể thao Campuchia sẽ rút khỏi SEA Games 33. Đây là quyết định thay đổi lịch sử SEA Games. Campuchia trở thành quốc gia đầu tiên rút khỏi đại hội khi đã cử vận động viên tham gia cả lễ khai mạc.

Trước đó, Campuchia sớm rút vận động viên không tham dự 8 môn thể thao gồm: judo, karate, pencak silat, bi sắt, boxing, wushu, bóng đá và cầu mây. Nước này chỉ giữ vận động viên tham dự 13 môn bao gồm: bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp, teqball và bóng chuyền.

Đoàn thể thao Campuchia rút khỏi SEA Games 33.

Đoàn thể thao Campuchia vẫn tham dự lễ khai mạc SEA Games 33 tối qua 10/12 với 15 thành viên. Trước đó, đại diện đoàn Campuchia từng khẳng định tham dự đại hội theo đúng kế hoạch.

Thông tin Campuchia có thể rút lui hoàn toàn khỏi SEA Games 33 được nhắc đến ngay khi căng thẳng biên giới giữa nước này và Thái Lan (chủ nhà của đại hội) leo thang hôm 8/12. Cùng ngày, tại cuộc họp của hội đồng bộ trưởng các nước dự SEA Games 33, ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia khẳng định giữ nguyên lịch trình của đoàn thể thao nước này.

Trên thực tế, lịch sử SEA Games vẫn chứng kiến các đoàn thể thao từ chối dự đại hội nhưng đó luôn là những quyết định nhất quán đưa ra từ trước giờ khởi tranh. Tại SEA Games năm 1959 (SEAP Games), chính Campuchia cũng từ chối dự giải vì mâu thuẫn với chủ nhà Thái Lan dù họ là thành viên sáng lập.

Từ thập niên 1980 trở đi, không có bất kì đoàn thể thao nào bỏ giải từ trước cũng như khi đại hội diễn ra. Ngay ở thời điểm dịch bệnh, số môn thi đấu và số đoàn tham dự vẫn được duy trì đầy đủ cùng nỗ lực từ tất cả quốc gia Đông Nam Á.

Với một số môn thể thao Campuchia tham dự nhưng chỉ có quốc gia đăng kí từ đầu, ban tổ chức SEA Games 33 vẫn sẽ tổ chức môn thi đấu và chỉ trao huy chương vàng, huy chương bạc nhằm đảm bảo quyền lợi của các quốc gia còn lại.

Hành động từ bỏ tham dự đại hội mà không có lý do bất khả kháng đẩy Campuchia đối diện với nhiều án phạt từ ban tổ chức SEA Games cũng như các liên đoàn bộ môn. Ngay trong thời gian SEA Games 33 diễn ra, Liên đoàn cầu mây Thế giới và châu Á đã ra án phạt cấm Campuchia dự Asiad 2026 ở môn cầu mây vì tự ý rút đội khỏi SEA Games 33