Cách tận dụng cáp Lightning cũ thay vì vứt bỏ

(VTC News) -

Kể từ khi Apple chuyển sang cổng USB-C trên các thiết bị mới, người dùng yêu thích sản phẩm của hãng đã phải đối mặt với một thực tế: Một ngăn kéo đầy những sợi cáp Lightning cũ không còn được sử dụng thường xuyên.

Nếu vứt những dây sạc cũ này vào thùng rác thì bạn có thể đang góp phần vào vấn nạn rác thải điện tử, gây hại cho môi trường. Trong khi đó, sợi cáp Lightning cũ vẫn có nhiều tác dụng nếu bạn biết cách.

Những sợi cáp Lightning cũ có nguy cơ thành rác thải điện tử nếu không được tái chế đúng cách. (Nguồn: fortune.com)

Tái chế đúng cách

Những sợi cáp Lightning cũ có chứa đồng, nhôm và nhựa... là những nguyên liệu có thể được thu hồi và tái chế một cách hiệu quả.

Một trong những cách đơn giản nhất là tham gia chương trình tái chế miễn phí của Apple. Bạn có thể mang cáp cũ (cùng với các phụ kiện Apple khác như sạc, ốp lưng, tai nghe...) đến các cửa hàng Apple Store (nếu có) hoặc truy cập trang web của Apple để yêu cầu nhãn vận chuyển trả trước, sau đó gửi đi tái chế qua bưu điện mà không tốn phí.

Tặng hoặc quyên góp cho những người cần

Đừng quên rằng cáp Lightning vẫn còn phổ biến. Nhiều người vẫn đang sử dụng các mẫu iPhone cũ hơn (chẳng hạn như iPhone 14, 13, SE) và các phụ kiện tương ứng với cổng này.

Hãy ưu tiên tặng những sợi cáp còn sử dụng tốt cho bạn bè và người thân của bạn. Nếu không, bạn có thể tìm đến các nhóm chia sẻ đồ cũ trên mạng xã hội hoặc liên hệ với các tổ chức từ thiện và chương trình giáo dục STEM để xem họ có cần nhận quyên góp hay không. Tái sử dụng luôn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu.

Sử dụng bộ chuyển đổi

Nếu bạn không có ý định tặng hay quyên góp cáp Lightning của mình cho bạn bè hoặc các tổ chức tái chế, bạn có thể lựa chọn mua bộ chuyển đổi để tiếp tục sử dụng cáp sạc này.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều bộ chuyển đổi từ Lightning sang USB-C. Những bộ chuyển đổi này cho phép bạn chuyển đổi đầu Lightning thành USB-C, giúp bạn vẫn có thể dùng cáp sạc Lightning để sạc các thiết bị có cổng USB-C.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo rằng bạn không nên sử dụng phương pháp này, vì nó có thể góp phần làm tăng lượng rác thải công nghệ trong tương lai. Vì vậy, nếu có thể, hãy cân nhắc tặng lại cáp sạc Lightning của bạn cho bạn bè hoặc gửi nó đến các tổ chức tái chế đồ điện tử.