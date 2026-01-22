Cách em 1 milimet tập 41: Hoàng 'cận' bị phát hiện việc khiến Quyên qua đời

(VTC News) -

Trích đoạn "Cách em 1 milimet" tập 41.

Ở tập trước, dù biết Bách (Huỳnh Anh) là tình địch của mình nhưng Hiếu (Lê Hải) không thể phủ nhận khả năng chuyên môn rất tốt của Bách trong lĩnh vực hoạt hình, vì thế mà chính Hiếu là người chủ động gợi ý cho Tú (Quỳnh Châu) cùng nhà đầu tư mời Bách tham gia dự án Toki, điều này khiến Tú bất ngờ.

Cùng lúc đó Hoàng "cận" biết tin anh Hiếu đầu tư cho dự án của Tú chứ không phải cho nhóm mình nên tỏ ra bực tức và khả năng sẽ lại dở trò để phá.

Trong Cách em 1 milimet tập 41, Hoàng "cận" (Trương Hoàng) vẫn luôn ám ảnh và không thể vượt qua về chuyện năm xưa đến cái chết của Quyên. Liên tục gặp trở ngại trong công việc cùng nỗi ám ảnh đã khiến anh không thể chịu đựng thêm mà tìm đến mộ Quyên để trải lòng. Đứng trước mộ Quyên, Hoàng đã thừa nhận tất cả, mong được mất trí nhớ để quyên đi mọi việc. Tuy nhiên Hoàng không biết rằng những câu nói này đã bị Viễn và Bách chứng kiến tất cả.

Hoàng bị phát hiện chuyện gây ra cái chết cho Quyên lúc nhỏ.

Ở một diễn biến khác, Trường không ngừng hối thúc Viễn (Hà Việt Dũng) hãy "phủ sóng" thật nhiều sau khi biết Ngân sẽ ly hôn. Theo anh, đây chính là "thời điểm vàng". Dù Viễn liên tục gạt đi nhưng Trường vẫn gửi một món quà "siêu to khổng lồ" của Viễn đến nhà cho Ngân và bé Tép.

Từ khi Ngân (Huyền Lizzie) trở về trạng thái độc thân, Viễn liên tục phát tín hiệu tiến tới. Khi Ngân yêu cầu muốn được trả tiền món quà này, Viễn liền nói: "Không có một đơn vị đo lường nào định giá được quà sính lễ AI-made của tôi".

Sau khi nghe lời khuyên của Hiếu và quyết định mời Bách tham gia dự án Toki, giờ đây Tú đã thật sự cảm thấy thoải mái. Cô thừa nhận bản thân đã thôi cố chấp và có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng với người từng là "mối tình đầu".

Tú hạnh phúc khi đã có thể nói chuyện thoải mái với Bách.

Trong khi đó, Hiếu có thể sẽ phải đối mặt với khoảng thời gian khó khăn. Theo thông tin trên báo chí đăng tải, khối tài sản mà Hiếu đứng tên thay chị My đang bị điều tra pháp lý. Điều này khiến cho Tú cảm thấy khá lo lắng.

Phim Cách em 1 milimet tập 41 sẽ lên sóng lúc 20h ngày 22/1 trên VTV3.