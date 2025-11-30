Cách đơn giản giúp tăng khả năng hấp thu Curcumin khi sử dụng nghệ

Từ xa xưa, nghệ không chỉ được biết đến như loại gia vị quen thuộc mà còn là vị thuốc tự nhiên nhờ chứa curcumin – hoạt chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Nhiều người lựa chọn nghệ để hỗ trợ hệ tiêu hóa, chống viêm, tăng cường sức đề kháng, từ đó cải thiện sức khỏe tổng quát.

Nghệ có lịch sử sử dụng lâu đời (Ảnh: Times of India)

Theo Times of India, thay vì bạn chú trọng tới việc sử dụng nghệ vào buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối, điều quan trọng hơn chính là cách bạn sử dụng. Khi bạn sử dụng nghệ đúng cách, bạn sẽ tăng khả năng hấp thu curcumin, từ đó đạt được hiệu quả tốt nhất.

Kết hợp nghệ với thực phẩm giúp tăng hấp thu curcumin

Khi nghệ được dùng cùng bữa ăn chứa chất béo lành mạnh, cơ thể sẽ hấp thu curcumin tốt hơn rất nhiều. Điều này là do curcumin hòa tan tốt trong chất béo, giúp nó dễ dàng đi vào cơ thể hơn khi bạn ăn cùng các bữa ăn chứa chất béo.

Nhiều người lựa chọn dùng nghệ trong bữa tối, vì đây thường là bữa có chứa dầu mỡ và tạo môi trường tiêu hóa mang tính axit, giúp curcumin được hấp thu tốt hơn. Tuy nhiên, nghệ vẫn có thể dễ dàng bổ sung cùng các món ăn sáng như trứng, cháo, sinh tố hoặc sữa chua, tùy theo thói quen và sở thích của mỗi người.

Nghệ không có thời điểm dùng “chuẩn” trong ngày. Quan trọng là bạn nên dùng nó cùng chất béo lành mạnh để tăng hấp thu và chọn khung giờ dễ duy trì đều đặn nhất.

Dùng nghệ sau tập luyện hỗ trợ phục hồi cơ và giảm viêm

Nghệ có thể góp phần hỗ trợ quá trình phục hồi cơ bắp nhờ đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Vì vậy, nhiều người chọn bổ sung nghệ sau khi tập luyện để giảm cảm giác đau mỏi hoặc căng cứng cơ. Để dùng nghệ sau tập luyện, bạn có thể pha một lượng bột nghệ vừa đủ vào sinh tố hoặc đồ uống ấm sau đó sử dụng.

Dùng liều lượng phù hợp với cơ thể

Nghệ được coi là an toàn khi sử dụng như một phần của chế độ ăn hoặc dưới dạng thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, một số người có thể gặp tác dụng phụ nhẹ như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy hoặc khó chịu đường tiêu hóa, đặc biệt nếu dùng nghệ khi bụng đói hoặc với liều quá cao.

Việc lựa chọn thời điểm và liều lượng sử dụng nghệ nên dựa trên mức độ nhạy cảm của hệ tiêu hoá, thói quen sinh hoạt và loại sản phẩm nghệ đang sử dụng.