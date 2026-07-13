'Ca thần' của Tứ đại thiên vương: Nổi tiếng chiều vợ, U70 vẫn chạy show trả nợ

(VTC News) -

"Tứ đại thiên vương" gồm Quách Phú Thành, Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Lê Minh từng là 4 cái tên thống trị âm nhạc, điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) suốt thập niên 1990. Họ được xem là biểu tượng của một thời kỳ phồn thịnh mà đến nay làng giải trí Hoa ngữ khó lặp lại.

Trương Học Hữu (thứ 2 từ phải sang) cùng các thành viên "Tứ đại Thiên vương".

Trong số các thành viên, Trương Học Hữu nổi bật hơn hẳn về giọng hát, bởi lẽ đó anh được mệnh danh là "ca thần".

"Giọng ca vàng" của châu Á

Trương Học Hữu sinh năm 1961, gia nhập làng giải trí năm 1984 và nhanh chóng trở thành một tượng đài âm nhạc châu Á. Anh nổi tiếng với rất nhiều bản hit kinh điển, là thanh xuân của hàng triệu khán giả trong thập niên 90 như Loving you a little more each day, Đợi em đến hoa cũng tàn, Nụ hôn ly biệt...

Năm 1995, Trương Học Hữu trở thành ca sĩ nhạc trẻ châu Á có album bán chạy nhất toàn cầu, với lượng album bán ra nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Michael Jackson.

Giai đoạn 2010-2012, Trương Học Hữu gây tiếng vang khi lưu diễn tour Một phần hai thế kỷ. Trong đó, 146 liveshow được tổ chức ở 77 thành phố trên thế giới, lượt khán giả vượt 2,8 triệu.

Trương Học Hữu được mệnh danh là "ca thần".

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, nam ca sĩ cũng ghi dấu ấn trong điện ảnh qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Vượng Giác ca môn, Hoàng Phi Hồng, A Phi chính truyện và gần đây là Hải quan chiến tuyến.

Thời đỉnh cao sự nghiệp, Trương Học Hữu sở hữu khối tài sản khổng lồ. Tạp chí Forbes từng đưa anh vào danh sách "Những ngôi sao Trung Quốc giàu nhất năm 2017" với giá trị tài sản ròng 18,5 triệu USD. Tạp chí Time từng bầu anh là "một trong 50 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất châu Á".

Hôn nhân bên bà xã xinh đẹp

Về đời tư, Trương Học Hữu nổi tiếng với hôn nhân bền vững cùng diễn viên La Mỹ Vy. Cô từng là minh tinh đình đám cùng thời với Vương Tổ Hiền, Củng Lợi, Trương Mạn Ngọc.

Cả hai kết hôn vào năm 1996. Họ phải lòng nhau sau khi đóng chính trong bộ phim Yêu em say đắm. Sau khi kết hôn, La Mỹ Vy rút khỏi làng giải trí sau kết hôn để chăm sóc gia đình, làm hậu phương cho ông xã phát triển sự nghiệp. Họ có với nhau 2 con gái chung.

Trương Học Hữu nổi tiếng chiều chuộng bà xã La Mỹ Vy.

Trương Học Hữu cũng nổi tiếng yêu chiều bà xã. Từ khi cưới được La Mỹ Vy, anh cưng chiều vợ như bà hoàng. Nam ca sĩ giao hết thu nhập kiếm được cho vợ quản lý, sẵn sàng thuê hàng chục người giúp việc cơm bưng nước rót, lau dọn nhà cửa vì La Mỹ Vy mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng.

Tuy nhiên cuộc sống có kẻ hầu người hạ, lại nắm trong tay tài sản kếch xù của gia đình khiến La Mỹ Vy "sinh tật". Năm 2008, La Mỹ Vy nghe lời bạn bè đầu tư chứng khoán và không may thua lỗ, để lại khoản nợ hàng nghìn tỷ đồng. Dù bán căn hộ trị giá hơn 430 triệu NDT, Trương Học Hữu vẫn không đủ để trả hết nợ.

Đứng trước khó khăn này, "Ca thần" không hề trách móc vợ mà lặng lẽ nhận trách nhiệm trả nợ. Thậm chí, trước những lời chỉ trích từ công chúng hướng về La Mỹ Vy, nam ca sĩ vẫn lên tiếng bảo vệ bà xã.

Anh khẳng định: “Hôn nhân là chuyện của hai người, cô ấy muốn thế nào cũng được, tôi chỉ cần tôn trọng cô ấy". Với anh, La Mỹ Vy từ bỏ sự nghiệp để lo cho gia đình, là người vợ đảm đang mà anh luôn yêu thương.

U70 chạy show trả nợ thay vợ

Ở tuổi 65, Trương Học Hữu vẫn miệt mài đi diễn, tổ chức các concert cá nhân để kiếm tiền trả nợ thay vợ. Tháng 2/2025, Trương Học Hữu lập kỷ lục đạt 1.000 buổi diễn cá nhân.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Trương Học Hữu hiện hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Tần suất làm việc của anh ở tuổi U70 khiến công chúng bất ngờ.

Vì đi tour liên tục, Trương Học Hữu từng nhiều lần bị kiệt sức, đi không vững và phải hủy show giữa chừng vì sức khỏe không đảm bảo. Đầu năm 2026, anh gây lo lắng vì ngoại hình ngày càng xuống phong độ. Trong "Tứ đại Thiên vương", nam ca sĩ là người có vẻ ngoài già nhất với lông mày và hai bên tóc ngày càng bạc trắng.

Trương Học Hữu miệt mài chạy show trả nợ ở tuổi 65.

Không chỉ vậy, giọng hát của Trương Học Hữu cũng dần đi xuống. Trên sân khấu, "Ca thần" nhiều lần hát lạc giọng, không lên nổi nốt cao.

Trong nhiều concert, anh từng phải xin lỗi khán giả vì không thể kiểm soát được thanh đới của bản thân. Điều này cho thấy tình trạng sức khỏe sa sút đến báo động của nam nghệ sĩ huyền thoại sau thời gian dài chạy show không ngơi nghỉ.