Sản phẩm này sẽ được kết nối tiêu thụ trong Tuần lễ Nông sản Việt 2025, diễn ra trong hai ngày 24-25/10 tại Hà Nội, đánh dấu nỗ lực của địa phương trong việc quảng bá tiềm năng thủy sản vùng núi phía Bắc.

Đây hiện là con cá tầm lớn nhất trong các trang trại nuôi cá tại Lai Châu. Đại diện hợp tác xã Dương Yến cho biết, cá tầm Siberi chỉ sinh trưởng tốt trong môi trường cá nước lạnh, nơi nhiệt độ được duy trì ổn định từ 18-22°C, điều kiện lý tưởng giúp thịt cá săn chắc, ngọt thanh và đậm vị đặc trưng.

Thông thường, một con cá tầm phải được chăm sóc gần hai năm mới đạt trọng lượng trung bình 2-3kg. Vì vậy, để có được chú cá tầm “khổng lồ” nặng tới 50kg, hợp tác xã Dương Yến đã tỉ mỉ nuôi dưỡng suốt 15 năm, coi đó như “báu vật” của vùng nước lạnh Lai Châu.

Cá tầm 50kg được nuôi dưỡng 15 năm sắp xuất hiện tại Hà Nội.

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Giám đốc hợp tác xã Dương Yến cho biết, toàn bộ số tiền từ bán cá tầm Siberi tại Tuần lễ trưng bày Nông sản Việt 2025 sẽ được đơn vị dùng để duy trì, nuôi dưỡng, nhân giống cá tầm Beluga - một loại giống cá hiếm, có trọng lượng lớn, giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt, trứng cá tầm Beluga có giá hàng triệu đồng/lạng.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc lựa chọn cá tầm làm sản phẩm tâm điểm của Tuần lễ Nông sản Việt 2025 không chỉ bởi đây là thực phẩm có giá trị, giàu dinh dưỡng mà còn vì hình ảnh cá tầm từ lâu đã được xem như biểu tượng của sự sung túc, bền bỉ và thịnh vượng.

Cá tầm là sản phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt.

Tại sự kiện, phiên kết nối, tiêu thụ cá tầm dự kiến sẽ có sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp, nhà phân phối và khách tham quan. Hoạt động này mang đến trải nghiệm mới mẻ, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh nông sản Việt theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất và thị trường tiêu thụ.

Với cách tiếp cận sáng tạo, phiên chào giá cá tầm được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của Tuần lễ Nông sản Việt 2025, mở ra hướng đi mới trong việc nâng tầm giá trị, tăng sức hút và khẳng định bản sắc riêng của nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.