Ca sĩ Vũ Hà ra toà trong vụ đánh bạc hơn 2.500 tỷ tại Pullman Hà Nội

(VTC News) -

Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc hơn 2.500 tỷ xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).

Trong số các bị cáo, ngoài quan chức, doanh nhân, luật sư còn có cả nghệ sĩ cùng hầu toà.

Một trong số đó có bị cáo Vũ Ngọc Hà (SN 1971, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, phường 7, TP.HCM), là ca sĩ, trình độ học vấn 12/12. Bị cáo có vợ là T.N.Ng.H.V. (SN 1958).

Ca sĩ Vũ Hà được tại ngoại, từ lúc xuất hiện đến khi ngồi vào hàng ghế bị cáo ông đều đeo khẩu trang che kín mặt.

Ca sĩ Vũ Hà nhanh chóng rời toà sau khi kết thúc phiên xét xử sáng 28/10.

Theo cáo trạng, từ ngày 15/4/2022, ông Hà mở thẻ tại King club với cái tên "Mr Baret". Một tháng sau, ông đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette.

Tổng số tiền ca sĩ Vũ Hà bị cáo buộc sử dụng để đánh bạc là 2.600 USD, kết quả ông thua hơn 199 USD.

Theo cáo trạng, bị can Kim In Sung có vai trò chính, là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty Việt Hải Đăng.

Mọi hoạt động của King Club do Kim In Sung chỉ đạo; bị can này thuê 3 người giúp việc cho mình gồm Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.

Các bị can Nguyễn Định Lâm, Phan Trường Giang giúp sức Kim In Sung quản lý, vận hành hoạt động của King Club. Kim In Sung quản lý toàn bộ doanh thu và hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh tại King Club.

Kết quả điều tra xác định Kim In Sung, với sự giúp sức của Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang, đã tổ chức cho 145 người Việt Nam vào King Club đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi trò chơi điện tử có thưởng.

Tháng 6/2024, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang hoạt động đánh bạc ở King Club, khách sạn Pullman (Giảng Võ, Hà Nội).

Theo điều tra, đường dây do Kim In Sung điều hành đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng), trong đó Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD.

Tuy nhiên, trước khi công an bắt quả tang việc đánh bạc, Kim In Sung đã xuất cảnh, hiện bị truy nã. Do chưa bắt được, cơ quan điều tra tách hồ sơ với Sung để xử lý sau.