Ca sĩ Siu Black nguy kịch, nhập viện cấp cứu

Chiều 27/10, ông Nguyễn Đức Hùng - chồng ca sĩ Siu Black - cho VietNamNet biết nữ nghệ sĩ đang trong tình trạng nguy kịch do suy thận, kèm theo tràn dịch màng tim và phổi. Cô đã nhập viện 1 tuần nay và sáng nay được chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để cấp cứu do bệnh tình diễn biến phức tạp.

Ca sĩ Siu Black. (Ảnh: Tư liệu)

Siu Black đang được theo dõi sát sao tại phòng hồi sức tích cực (ICU) của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ông Hùng cho biết vợ không ăn uống được trong 2 ngày qua, tình trạng "chảy dịch tùm lum hết". Siu Black đang được các bác sĩ hội chẩn và áp dụng các biện pháp khẩn cấp, bao gồm thủ thuật chọc dò để rút dịch khỏi màng tim và phổi.

Về nguyên nhân, ông Hùng xác nhận đây là biến chứng nặng từ bệnh thận mãn tính mà Siu Black điều trị từ lâu. "Cách đây 2 tháng cấp cứu rồi nhưng giờ phát nặng. Bác sĩ phải chọc vào để hút hết dịch ra", ông nói. Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết đây là trường hợp rất nặng, đòi hỏi nỗ lực cứu chữa tối đa.

Siu Black - "họa mi núi rừng" từng làm bùng nổ làng nhạc Việt thập niên 90 từng chia sẻ về những vấn đề sức khỏe liên quan đến tiểu đường và biến chứng thận từ năm 2024. Lúc đó, cô phản hồi tin đồn nằm viện bằng cách khẳng định sức khỏe tạm ổn, đang dưỡng bệnh tại Kon Tum. Tuy nhiên, các biến chứng dường như đã tái phát nghiêm trọng hơn trong những tháng gần đây.

Siu Black sinh ngày 27/8/1967, tại buôn Plengkinia, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Với giọng hát mạnh mẽ, đầy nội lực theo phong cách rock, Siu Black nhanh chóng nổi tiếng từ những năm 1990 qua các bản hit như Ly cà phê Ban Mê, Và ta đã thấy mặt trời, Đôi mắt Pleiku, Ngọn lửa cao nguyên...