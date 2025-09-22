Cả nước rà soát công chức, viên chức và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031

(VTC News) -

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long ký ban hành Công văn số 8091 gửi các bộ, ngành, địa phương về việc báo cáo thực trạng và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long.

Theo đó, thực hiện Kết luận số 174 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về thực trạng biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031.

Bộ Nội vụ cho biết đây là nhiệm vụ quan trọng phải tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 9.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo và gửi về Bộ Nội vụ trước 17h ngày 22/9 để tổng hợp chung và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Tại đề cương báo cáo về thực trạng biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 được ban hành cùng công văn nêu 3 phần. Gồm: Bối cảnh chung; thực trạng kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bố trí sử dụng biên chế; đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031.

Về thực trạng số lượng công chức, viên chức, Bộ Nội vụ định hướng báo cáo liên quan đến công chức, biên chế viên chức (hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp) được cấp có thẩm quyền giao thời điểm 31/7 và số lượng công chức, viên chức có mặt tại thời điểm 1/9 chia theo 4 nhóm vị trí việc làm tại từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các bộ ngành, địa phương cũng báo cáo về viên chức, người làm việc được giao, bố trí làm việc trong các tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và một số tổ chức hành chính đặc thù chưa được giao biên chế công chức thời điểm 31/7 và số có mặt tại thời điểm 1/9.

Ngoài ra, các đơn vị còn tổng hợp liên quan đến hợp đồng lao động tại vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động tại vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổng biên chế không vượt quá số lượng biên chế hiện có

Về nguyên tắc đề xuất biên chế cho giai đoạn 2026-2031, Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định trên cơ sở: Vị trí việc làm; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức (trong đó bao gồm phạm vi, đối tượng quản lý; quy mô tổ chức; khối lượng công việc; nguyên tắc thiết kế tổ chức bộ máy (có tính đến yếu tố phân cấp quản lý); mức độ hiện đại hóa công sở, quy trình làm việc, ứng dụng chuyển đổi số...); các yếu tố đặc thù về thực hiện nhiệm vụ, ngoài ra cũng cần căn cứ vào thực trạng đội ngũ công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Với các địa phương, theo Bộ Nội vụ, việc xác định biên chế cần nghiên cứu, rà soát thêm: Quy mô dân số, diện tích; tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương; phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị; các yếu tố đặc thù về địa lý (biên giới, hải đảo...).

Trong đó, bộ, ngành sẽ đề xuất biên chế bảo đảm cụ thể từng vị trí việc làm của từng tổ chức (đến cấp vụ, phòng và tương đương) và tổng biên chế không vượt quá số lượng biên chế hiện có của bộ, ngành tại thời điểm 31/7.

Địa phương đề xuất biên chế bảo đảm cụ thể từng vị trí việc làm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc từng cấp (mỗi vị trí việc làm có thể cần nhiều biên chế, một biên chế có thể đảm nhiệm nhiều vị trí việc làm).

Bộ Nội vụ lưu ý, biên chế cấp xã bảo đảm nguyên tắc mỗi lĩnh vực quản lý Nhà nước của từng phòng được bố trí tối thiểu 1 biên chế công chức phụ trách và bảo đảm tổng biên chế đề xuất không vượt quá số biên chế hiện có của địa phương tại thời điểm 31/7.

Về dự kiến nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031, Bộ Nội vụ yêu cầu, các bộ, ngành căn cứ quy định hiện hành về số lượng biên chế tối thiểu của cơ quan, tổ chức hành chính (đến cấp vụ, cục và tương đương thuộc bộ và phòng thuộc vụ, cục và tương đương thuộc bộ); định mức biên chế sự nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực và các căn cứ, tiêu chí để xác định biên chế.

Các địa phương căn cứ quy định hiện hành về số lượng biên chế tối thiểu của cơ quan, tổ chức hành chính (đến cấp sở và tương tương, phòng thuộc sở và tương đương, phòng thuộc UBND cấp xã); định mức biên chế sự nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực và các căn cứ, tiêu chí để xác định biên chế để đề xuất nhu cầu biên chế đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và tổng nhu cầu biên chế của địa phương giai đoạn 2026-2031.