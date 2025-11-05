Bùng phát cúm ở Đông Nam Á, người cao tuổi đối mặt nguy cơ cao

(VTC News) -

Thông tin trên được các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo khoa học với chủ đề “Tiêm phòng cúm: Lá chắn vững chắc cho tuổi vàng khỏe mạnh”. Tại hội thảo, các chuyên gia y tế cho biết nhiều quốc gia châu Á đang ghi nhận số ca nhiễm cúm tăng mạnh. Nguyên nhân được xác định là mùa mưa kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm lây lan nhanh và rộng.

Theo PGS.TS.BS Phạm Quang Thái, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng Khu vực miền Bắc, Phó Trưởng khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, ở nhóm người cao tuổi tại Việt Nam, số ca nhập viện do cúm mỗi năm cao hơn 154% và số ca tử vong cao hơn 700% so với nhóm tuổi 50 - 64.

Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vaccine cúm ở người từ 65 tuổi trở lên vẫn rất thấp, chỉ đạt 5,55%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 75% mà WHO khuyến nghị.

Bác sĩ Thái nhấn mạnh, việc tăng tỷ lệ tiêm vaccine cúm cho người cao tuổi là yêu cầu cấp thiết nhằm giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong, trong bối cảnh dân số Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa nhanh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Quang Thái chia sẻ tại hội thảo.

Nhiều quốc gia châu Á khác cũng ghi nhận số ca cúm tăng mạnh. Tại Thái Lan, chỉ trong một tuần đã có hơn 30.000 ca mắc mới. Ngày 3/10, Nhật Bản tuyên bố tình trạng dịch cúm toàn quốc với hơn 6.000 ca trong một tuần.

Tại Philippines, số ca cúm vượt ngưỡng cảnh báo dịch, tỷ lệ nhập viện tại bệnh viện tư tăng 10%, buộc nhiều trường công lập ở Manila tạm ngừng dạy học trực tiếp trong hai ngày 13-14/10. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại Đài Loan và Singapore, cho thấy làn sóng cúm đang lan rộng trên quy mô khu vực.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng nghiêm trọng do cúm, gồm viêm phổi, nhồi máu cơ tim, nhập viện và thậm chí tử vong.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ người trên 60 tuổi tại Đông Nam Á dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi, từ 12,2% năm 2024 lên 22,9% vào năm 2050, trong khi tỷ lệ tiêm vaccine cúm vẫn ở mức thấp, khiến hàng triệu người đối mặt với nguy cơ biến chứng nặng mỗi mùa cúm.

Từ góc nhìn khu vực, Giáo sư Sasisopin Kiertiburanakul, Phó Trưởng khoa Đào tạo và Văn hóa, Khoa Y Bệnh viện Ramathibodi, Đại học Mahidol (Thái Lan); Phó Chủ tịch Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Thái Lan (IDAT) và Ủy viên Ủy ban Điều hành Học viện Y khoa Hoàng gia Thái Lan, cho biết: “Vaccine phòng cúm mang lại bảo vệ đáng kể trước các hậu quả nghiêm trọng như nhập viện và biến chứng ở nhóm đối tượng dễ bị tổn thương này. Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo người cao tuổi được tiếp cận và lựa chọn đúng loại vaccine phù hợp, nhằm phòng ngừa hiệu quả các biến chứng nghiêm trọng do cúm gây ra”.

Bà Sasisopin Kiertiburanakul đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực để cải thiện khả năng tiếp cận vaccine và bảo vệ tốt hơn sức khỏe người cao tuổi tại Đông Nam Á.

Bác sĩ Steven C.L. Lim, chuyên khoa Nội và Bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Raja Permaisuri Bainun (Malaysia), Chủ tịch Hiệp hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn và Bệnh truyền nhiễm Malaysia (MyICID), cũng nhấn mạnh: “Cúm khiến các bệnh mạn tính trở nên nghiêm trọng hơn, làm tăng nguy cơ nhập viện và thậm chí tử vong. Tiêm phòng cúm nên được xem là một phần quan trọng trong chăm sóc tiêu chuẩn cho người cao tuổi, đặc biệt với nhóm có bệnh lý nền”.

Theo bác sĩ Ruby Dizon, Trưởng bộ phận Y khoa ngành hàng Vaccine khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ của Sanofi, bảo vệ người dân khỏi cúm và hơn thế nữa là ưu tiên hàng đầu của Sanofi. Theo đó, đơn vị luôn nỗ lực mang đến những giải pháp hiệu quả hơn, giúp giảm nguy cơ nhiễm cúm và biến chứng nặng, góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe cộng đồng.