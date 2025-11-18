BTV trẻ nhất dẫn Thời sự của VTV từng là thủ khoa, lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam

(VTC News) -

BTV Nguyễn Thu Hà là gương mặt quen thuộc trong chương trình Thời sự 19h của VTV. Cô sinh năm 1988, là cựu học sinh trường Hà Nội - Amsterdam. Cô từng đoạt giải Miss Duyên dáng của năm 2005, giải học sinh thanh lịch thành phố.

Năm 2006, cô đăng ký thi hai trường là Đại học Ngoại thương, Đại học Sân khấu Điện ảnh và đỗ cả hai với số điểm 24, trong đó cô là thủ khoa Khoa diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh. Tuy nhiên, Thu Hà lại theo học tại Đại học Ngoại thương. Cô tốt nghiệp khoa Tài chính Ngân hàng vào năm 2010.

BTV Thu Hà dẫn chương trình Thời sự của VTV khi mới 23 tuổi.

Bắt đầu cộng tác với Đài truyền hình Việt Nam từ khi còn là sinh viên, Thu Hà về công tác tại VTV sau khi ra trường và gắn bó đến tận bây giờ. Ban đầu, Thu Hà nghĩ đơn giản được làm việc tại nhà Đài là điều tự hào và mong ước của nhiều người. Sau đó, cô bị cuốn và đam mê với công việc.

Thu Hà lần đầu tiên dẫn Thời sự 19h vào năm 2011 khi mới 23 tuổi. Đến bây giờ cô vẫn giữ kỷ lục là BTV trẻ nhất dẫn bản tin Thời sự tối của VTV1. Tiếc rằng sau một thời gian ngắn, cô đã nói lời chia tay với khán giả. Tới năm 2017, Thu Hà mới quay trở lại và tiếp tục ở vị trí BTV của ban Thời sự. Giọng đọc nhẹ nhàng, phong thái duyên dáng giúp nữ BTV ghi điểm trong mắt khán giả.

Chia sẻ về thời gian tạm rời xa công việc, Thu Hà cho biết: "Đó là khoảng thời gian tôi sinh con, muốn tập trung cho gia đình. Cũng có thời điểm do tôi mong muốn được trải nghiệm các vị trí khác nhau trong truyền hình để có nhiều góc nhìn thực tế hơn".

BTV Thu Hà từng đỗ hai trường đại học, là thủ khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Sau nhiều năm lên sóng, BTV Thu Hà để lại những ấn tượng trong lòng khán giả với lối dẫn dắt nhẹ nhàng, duyên dáng nhưng không kém phần sắc sảo. Ngoài Bản tin 19h, BTV Thu Hà còn tham gia dẫn dắt các chương trình khác như Chào buổi sáng, Bản tin Bất động sản.

Nhan sắc xinh đẹp, luôn thu hút mọi ánh nhìn cũng là lý do giúp Thu Hà nhận được nhiều sự yêu quý từ công chúng. Ngay từ nhỏ, cô có diện mạo sáng ngời, mái tóc đen nhánh, đôi mắt trong veo. Thu Hà từng được lên trang bìa một tờ báo khi học lớp 7.

Năm 2006, người đẹp ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và là một trong số những đối thủ đáng gờm của Mai Phương Thúy trong cuộc thi này. Năm ấy, Thu Hà lọt vào chung kết và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giám khảo cuộc thi.

Thu Hà từng được Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa đánh giá là 1 trong 2 thí sinh có gương mặt ấn tượng nhất: "Diệu Hoa thích vẻ đẹp của hai gương mặt là Đỗ Thị Lan Hương (SBD 584) và Nguyễn Thu Hà (SBD 784). Đây là hai khuôn mặt khá phù hợp cho các khuôn hình, một có nét đẹp trong sáng thông minh và một có nét kiêu sa, quý phái". Tuy nhiên người đẹp đã phải dừng chân ở top 10.

BTV Thu Hà trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006.

Không chỉ là thí sinh Hoa hậu, Thu Hà còn từng thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Với vai diễn trong phim Mùa thu không cô đơn, cô giành được giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 tại Nam Định.

Thu Hà còn có mặt trong các bộ phim: Nhật ký Vàng Anh, Thái Sư Trần Thủ Độ, Ngôi nhà cũ, Đoạn tuyệt, Bộ tứ 10A8, Tình như chiếc bóng. Gương mặt đẹp, diễn xuất tự nhiên và đa dạng dù chỉ đảm nhiệm những vai phụ nhưng Thu Hà nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và khán giả.

Đặc biệt, trong Nhật ký Vàng Anh, Thu Hà vào vai Phương Ly - bạn học cùng lớp Vàng Anh. Với vẻ đẹp hiền lành, nụ cười duyên, cô là nhân vật được nhiều bạn trẻ yêu mến.

Tuy nhiên, Thu Hà lại tự nhận mình không có duyên để làm diễn viên. Kể từ năm 2011 tới nay, nữ BTV không còn xuất hiện trong bất cứ bộ phim nào nữa mà tập trung cho công việc làm truyền hình.

Gia đình của nữ BTV vừa đón thêm thành viên mới vào tháng 5/2025.

Về đời tư, Thu Hà kết hôn với ông xã Việt Dũng, đang làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu tại Đại học Bách Khoa. Cả hai từng là bạn bè lâu năm trước khi phát triển thành tình yêu. Cặp đôi về chung nhà vào tháng 11/2019. Nữ BTV cho biết chồng cô là người nổi tiếng chiều vợ, khi có thời gian rảnh anh xã rất chăm chỉ đi chợ, phụ cô công việc nhà.

Tuy được khán giả quan tâm nhưng ngoài đời, BTV Thu Hà khá kín tiếng. Trên trang cá nhân, hiếm khi nữ BTV chia sẻ quá nhiều về bản thân và gia đình mà chủ yếu là những thông tin liên quan đến công việc. Nữ BTV cho biết cô không đặt nặng việc phải ''làm hình ảnh'' đối với một người làm truyền hình. Mới đây, gia đình của Thu Hà mới đón thêm một thành viên mới vào tháng 5/2025.