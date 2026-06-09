Bỏng rát da sau 50 phút chạy xe giữa nắng gần 40 độ ở Hà Nội

(VTC News) -

Buổi sáng vừa ra đường đã thấy hơi nóng hắt thẳng vào mặt, còn chiều tối giống như đang di chuyển giữa một "lò nung". Đó là cảm nhận của anh Trần Văn Hưng, 35 tuổi, sống tại Long Biên, sau nhiều ngày chạy xe máy từ nhà đến nơi làm việc ở Cầu Giấy.

Cho rằng quãng đường chỉ kéo dài khoảng 40-50 phút nên anh thường mặc áo sơ mi ngắn tay và che chắn sơ sài. Sau vài ngày liên tiếp tiếp xúc với nắng gắt, vùng cổ, gáy và cánh tay bắt đầu đỏ rát, châm chích như bị bỏng.

"Tối về tắm xong da vẫn nóng ran, chạm vào thấy đau. Có hôm ngủ dậy thấy da sạm hơn và bong nhẹ nên tôi phải đi khám", anh kể.

Những người làm việc trực tiếp ngoài trời cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề về da trong đợt nắng nóng kéo dài.

Anh Nguyễn Hoàng Nam, 29 tuổi, tài xế công nghệ tại Hà Nội, cho biết công việc trở nên vất vả hơn nhiều trong những ngày nhiệt độ tăng cao. "Có hôm tôi dựng xe ngoài nắng khoảng 15 phút, lúc quay lại ngồi lên yên xe thấy nóng rát như chạm vào vật vừa lấy ra khỏi bếp", anh kể.

Nam thường xuyên bị đỏ da ở vùng đùi sau nhiều giờ ngồi xe ngoài trời. Những ngày nắng đỉnh điểm, lưng và cổ còn xuất hiện các nốt mẩn nhỏ li ti gây ngứa ngáy, khó chịu.

Bàn tay người đàn ông bị bỏng nắng độ I kèm viêm da kích ứng do tiếp xúc kéo dài với tia cực tím (UV) và nền nhiệt môi trường cao.

ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, cho biết bệnh nhân đến khám vì bị bỏng nắng độ I kèm viêm da kích ứng do tiếp xúc kéo dài với tia cực tím (UV) và nền nhiệt môi trường cao.

Bỏng nắng được chia thành nhiều mức độ. Ở mức độ nhẹ, da đỏ, nóng rát, châm chích, đau nhẹ, sau đó có thể sạm màu hoặc bong da. Mức độ nặng hơn gây phù nề, đau rát rõ, xuất hiện bóng nước hoặc phồng rộp. Một số trường hợp có thể kèm mất nước, sốt, choáng nhiệt hoặc nhiễm trùng da thứ phát.

"Phần lớn bệnh nhân hiện nay đến khám ở mức độ nhẹ đến trung bình. Tuy nhiên, nếu tiếp xúc ngoài trời kéo dài mà không có biện pháp bảo vệ phù hợp, tổn thương da có thể diễn tiến nặng hơn", bác sĩ Thành nói.

Theo bác sĩ Thành, số lượng bệnh nhân đến khám vì các bệnh lý liên quan thời tiết tăng rõ rệt trong thời gian gần đây. Ngoài bỏng nắng và viêm da kích ứng, nhiều người còn gặp tình trạng nổi mề đay do nóng, tăng tiết bã nhờn khiến mụn bùng phát.

Nắng nóng cực đoan không chỉ gây mất nước hay say nắng mà còn làm suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Đặc biệt, khi nhiệt độ không khí tiệm cận 40 độ C, nhiệt độ thực tế trên mặt đường, yên xe, tay lái hoặc các bề mặt kim loại có thể cao hơn đáng kể.

Các vùng da tiếp xúc trực tiếp với những bề mặt này trong thời gian dài dễ bị đỏ, bỏng rát, đau châm chích, thậm chí phồng rộp nhẹ.

Bên cạnh tác động của nhiệt độ, tia UV cường độ cao trong mùa hè còn làm gia tăng nguy cơ sạm da, nám da và lão hóa sớm. Những người thường xuyên làm việc ngoài trời như tài xế công nghệ, shipper, công nhân hay lao động tự do là nhóm có nguy cơ cao nhất.

"Không ít người nghĩ mình còn trẻ hoặc chỉ ra ngoài trong thời gian ngắn nên chủ quan không che chắn. Thực tế, da có thể bị tổn thương chỉ sau một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với nắng gắt", bác sĩ Thành cho biết.

Để hạn chế nguy cơ tổn thương da, chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khoảng từ 10h đến 16h, thời điểm tia UV đạt cường độ cao nhất trong ngày.

Khi bắt buộc phải di chuyển ngoài trời, cần mặc áo chống nắng có chất liệu dày hoặc chỉ số chống tia UV phù hợp, kết hợp kính râm, khẩu trang, găng tay và mũ rộng vành. Kem chống nắng phổ rộng với SPF từ 30 trở lên và PA+++ trở lên nên được thoa trước khi ra ngoài khoảng 20 phút, đồng thời bôi lại sau mỗi 2-3 giờ nếu đổ nhiều mồ hôi hoặc hoạt động liên tục.

Người dân cũng nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với yên xe hoặc các bề mặt kim loại bị nung nóng dưới nắng, có thể phủ khăn sáng màu hoặc để xe trong bóng râm nhằm giảm hấp thụ nhiệt.

Nếu xuất hiện tình trạng đỏ rát, châm chích sau khi đi nắng, cần sớm làm mát da bằng nước mát hoặc chườm mát, tránh dùng đá lạnh trực tiếp. Bổ sung đủ nước, sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm dịu nhẹ chứa vitamin B5, Hyaluronic Acid hoặc nha đam giúp hỗ trợ phục hồi da. Đồng thời không nên gãi, cọ xát hoặc tự bóc lớp da đang bong tróc.

Theo bác sĩ Thành, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau rát kéo dài, phồng rộp, bong tróc diện rộng hoặc kèm chóng mặt, mệt lả, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.