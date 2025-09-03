Bộ Y tế đề nghị các địa phương luân chuyển bác sĩ về tuyến xã làm việc

(VTC News) -

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu xây dựng kế hoạch luân phiên, luân chuyển, điều động nhân lực y tế từ Sở Y tế, các bệnh viện và trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế về tuyến xã.

Động thái này nhằm bảo đảm hoạt động y tế cơ sở ổn định, không bị gián đoạn trong bối cảnh tổ chức lại đơn vị hành chính.

Theo văn bản do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký, việc điều động nhân sự về tuyến xã nằm trong lộ trình thực hiện Kết luận số 137-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Nhân viên y tế cơ sở làm thủ tục thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: Như Loan)

Trong đó, Bộ Y tế nhấn mạnh yêu cầu giữ nguyên các đơn vị sự nghiệp y tế, chuyển giao trạm y tế cho chính quyền cấp xã quản lý, đồng thời đưa trung tâm y tế huyện về trực thuộc Sở Y tế để cung ứng dịch vụ theo khu vực liên xã.

Các địa phương được đề nghị luân chuyển tối thiểu một cán bộ chuyên môn y tế về Phòng Văn hóa – Xã hội cấp xã, và một bác sĩ về Trạm y tế xã, đảm bảo cung cấp đầy đủ dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật theo yêu cầu của mô hình tổ chức mới.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đang xây dựng đề án đưa 1.000 bác sĩ về tuyến xã trong thời gian tới, triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng, nhấn mạnh vai trò của y tế dự phòng và y tế cơ sở. Đây được coi là giải pháp cấp thiết trong bối cảnh một số địa phương thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, không tổ chức cấp huyện, dẫn đến áp lực lớn về nhân lực y tế tại tuyến dưới.

Ngày 23/6/2025, Bộ cũng đã ban hành Thông tư số 20 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn về y tế cấp tỉnh, thành phố và cấp xã, phường, đặc khu. Đồng thời đang tiếp tục lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện Thông tư hướng dẫn cụ thể về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế theo mô hình chính quyền hai cấp.

Việc điều động, bổ sung nhân sự tuyến cơ sở được kỳ vọng sẽ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện, chất lượng, công bằng, đồng thời củng cố hệ thống y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn dân trong giai đoạn chuyển đổi hành chính hiện nay.

Theo bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, hiện 100% quận, huyện, thị xã, thành phố có trung tâm y tế. 99% xã, phường, thị trấn có trạm y tế. Nhân lực y tế cơ sở từng bước được củng cố.

Việc chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng luôn vô cùng quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh già hóa dân số, bệnh lây nhiễm, bệnh không lây nhiễm, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở các vùng sâu xa, miền núi còn cao.

Y tế cơ sở không chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầu tiên, triển khai tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh mà còn là trụ cột của hệ thống y tế, giúp duy trì sức khỏe cho cả cộng đồng.

Bà ví cán bộ y tế cơ sở như những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại bệnh tật và bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng, tạo ra một cộng đồng khỏe mạnh.