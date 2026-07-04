Bố mẹ chữa hóc xương cá bằng mẹo, bé trai phải nhập viện cấp cứu

(VTC News) -

Bé trai trú tại xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ nhập viện Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng đau họng dữ dội, nuốt đau, ứ đọng đờm dãi, kèm sốt, cứng cổ và hạn chế vận động vùng cổ.

Theo người nhà, hai ngày trước khi nhập viện, bé bị hóc xương cá. Thay vì đưa trẻ đến cơ sở y tế, gia đình đã áp dụng các mẹo dân gian với hy vọng mảnh xương sẽ tự trôi xuống hoặc được đào thải. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính xác định bệnh nhi bị hóc dị vật thực quản kèm áp xe thực quản – một biến chứng nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời.

Bé trai phải nhập viện cấp cứu vì sai lầm quen thuộc của cha mẹ khi hóc xương cá (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ đã chỉ định nội soi thực quản dưới gây mê để gắp dị vật. Sau khoảng 15 phút, ê-kíp lấy thành công mảnh xương cá dài khoảng 2cm mắc trong thực quản. Sau đó, bệnh nhi tiếp tục được điều trị tình trạng áp xe.

Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe của bé ổn định, hết đau, ăn uống bình thường và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, hóc xương cá là tai nạn khá thường gặp nhưng không nên chủ quan. Nếu dị vật mắc lại ở họng hoặc thực quản, người bệnh có thể gặp nhiều biến chứng như xây xước niêm mạc, chảy máu, áp xe, thủng thực quản, viêm trung thất, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Đặc biệt, các phương pháp truyền miệng như nuốt cơm, nuốt rau, uống nhiều nước hay cố dùng tay móc dị vật không được khuyến khích. Những cách này không giúp lấy xương ra mà còn có thể khiến mảnh xương cắm sâu hơn, làm tổn thương niêm mạc và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi nghi ngờ bị hóc xương cá, người dân nên ngừng ăn uống, không tự áp dụng mẹo dân gian và nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa tai mũi họng.

Việc thăm khám và nội soi sớm giúp xác định chính xác vị trí dị vật, lấy xương ra an toàn, đồng thời hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.