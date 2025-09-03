Bộ Chính trị cho ý kiến về Đại hội Đảng bộ các tỉnh Ninh Bình, Đắk Lắk, Lào Cai

Tổ Công tác số 4 của Bộ Chính trị do ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai.

Tham dự buổi làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, đại diện lãnh đạo: Các ban đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ Chính phủ, Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và đảng uỷ một số bộ, ngành Trung ương.

Tổ Công tác số 4 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Đắk Lắk và Lào Cai.

Tại buổi làm việc, các Bí thư Tỉnh uỷ các tỉnh: Ninh Bình, Đắk Lắk, Lào Cai đã trình bày dự thảo các văn kiện chủ yếu của địa phương, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự thảo Nghị quyết Đại hội, Đề án nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương đối với dự thảo văn kiện, phương án nhân sự cấp uỷ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư tỉnh uỷ Ninh Bình Trương Quốc Huy báo cáo tại buổi làm việc.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đại biểu dự họp đã có ý kiến phát biểu đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các tỉnh tập trung nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua; bổ sung, đánh giá sâu hơn kết quả thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm; công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành tổ chức của đơn vị hành chính 2 cấp; công tác lãnh đạo nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin trong Nhân dân; đồng thời, đề nghị làm rõ hơn các giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm, điểm nghẽn phát triển của các tỉnh; gợi mở, định hướng về nhiệm vụ, giải pháp, kinh nghiệm, cách làm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường.

Kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện; các tỉnh đã triển khai thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị và các kết luận, văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà các tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực, đồng thời các tỉnh đã thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025 - 2030, thể hiện quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, đã quán triệt và cụ thể hoá những chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các địa phương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành để hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội, trong đó lưu ý các định hướng trong nhiệm kỳ phải bám sát các định hướng lớn của Trung ương và đặt trong bối cảnh phát triển chung của đất nước, nhất là các thời cơ, vận hội mới khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, rút kinh nghiệm sâu sắc những vấn đề hạn chế đã được chỉ ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 để có giải pháp phòng ngừa, khắc phục kịp thời, hiệu quả.

Chú trọng việc nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến với dự thảo các Văn kiện Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII trình Đại hội XIV của Đảng. Đề nghị các tỉnh tập trung hoàn thiện sớm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để trình Đại hội theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, có thể tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Tổ Công tác số 4 của Bộ Chính trị chụp ảnh cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai sau buổi làm việc.

Tổ Công tác Bộ Chính trị đánh giá dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự đã được các tỉnh uỷ triển khai một cách bài bản, khoa học, kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh; giao Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các tỉnh tiếp thu kết luận của Tổ Công tác Bộ Chính trị và ý kiến các cơ quan để hoàn chỉnh văn kiện và phương án nhân sự Đại hội; giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh: Ninh Bình, Đắk Lắk, Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.