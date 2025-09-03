Đóng

Bộ 3 trụ cột trong kiến tạo động lực phát triển nhanh, bền vững

VTC News

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 3 trụ cột quan trọng giúp Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Minh Hoàn
