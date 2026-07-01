BMW X5 mới lộ diện: Lần đầu có 5 tùy chọn động cơ, bản hydrogen chạy 750 km

(VTC News) -

BMW vừa giới thiệu thế hệ thứ 5 của BMW X5 - mẫu SUV cỡ lớn mang tính biểu tượng, đồng thời đánh dấu bước tiến lớn khi lần đầu tiên cung cấp tới 5 cấu hình hệ truyền động khác nhau trên cùng một dòng xe.

Tiếp tục phát triển từ nền tảng đã định hình phân khúc SAV từ năm 1999, xe có thiết kế thay đổi, công nghệ số hóa thế hệ mới và nhiều công nghệ được thừa hưởng từ dòng “Neue Klasse” - chiến lược xe điện tương lai của BMW.

Ở thế hệ này, BMW X5 không chỉ có các phiên bản xăng và diesel tích hợp hybrid nhẹ 48V, mà còn mở rộng sang hybrid sạc ngoài, xe thuần điện iX5 và phiên bản hydrogen iX5 Hydrogen.

Đáng chú ý, BMW iX5 thuần điện sử dụng nền tảng eDrive thế hệ thứ 6 với hệ thống pin mới, hỗ trợ kiến trúc 800V, sạc nhanh và công nghệ sạc hai chiều. Phiên bản cao nhất iX5 60 xDrive có thể đạt phạm vi hoạt động lên tới 845 km theo tiêu chuẩn thử nghiệm.

Trong khi đó, BMW iX5 Hydrogen tiếp tục được phát triển với hệ thống pin nhiên liệu thế hệ mới, kết hợp bình chứa hydro thiết kế mới và pin cao áp, cho phạm vi hoạt động khoảng 750 km, dự kiến ra mắt thương mại sau.

BMW X5 thế hệ mới có thiết kế ngoại thất thay đổi rõ rệt với phong cách khối học (monolithic), lưới tản nhiệt phát sáng Iconic Glow dạng dọc và cụm đèn mới “double-X” lần đầu xuất hiện trên xe BMW.

Phần thân xe được tinh chỉnh với tay nắm cửa dạng ẩn “BMW Winglets”, hướng tới tối ưu khí động học và trải nghiệm sử dụng.

Xe tiếp tục cung cấp nhiều tùy chọn cá nhân hóa, bao gồm 11 màu sơn ngoại thất và bộ mâm lên tới 23 inch. Phiên bản M60e xDrive và gói M Sport mang đến diện mạo thể thao hơn.

Khoang nội thất BMW X5 mới được thiết kế lại toàn diện với vật liệu cao cấp như đá phiến và kính, tạo cảm giác sang trọng và khác biệt trong phân khúc.

Đáng chú ý, BMW lần đầu trang bị hệ thống Panoramic iDrive, bao gồm màn hình trung tâm thiết kế tự do, màn hình HUD 3D, màn hình cho hành khách phía trước và dải hiển thị Panoramic Vision kéo dài toàn bộ kính lái.

Xe cũng được trang bị vô-lăng đa chức năng thế hệ mới và hệ thống đèn viền nội thất tạo hiệu ứng ánh sáng bao quanh khoang cabin.

BMW cho biết X5 mới tiếp tục duy trì triết lý cân bằng động cơ với tỷ lệ phân bổ trọng lượng gần 50:50, kết hợp hệ thống treo thích ứng tiêu chuẩn.

Tùy chọn nâng cao bao gồm hệ thống kiểm soát khung gầm và chống lắc thân xe, giúp cải thiện cả độ êm ái và khả năng vận hành thể thao. Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2 cùng nhiều tính năng an toàn chủ động, đồng thời tích hợp công nghệ “Symbiotic Drive” hỗ trợ hành vi lái tự nhiên của người dùng.

BMW X5 thế hệ mới sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt tại nhà máy Spartanburg (Mỹ) từ tháng 8/2026, nơi đã gắn liền với lịch sử dòng X5 từ thế hệ đầu tiên. Phiên bản thương mại dự kiến ra mắt từ cuối tháng 11, trong khi các bản điện và plug-in hybrid sẽ được mở bán vào đầu năm 2027.

Đáng chú ý, đây cũng là nơi BMW sẽ sản xuất mẫu iX5 thuần điện đầu tiên, cùng hệ thống pin thế hệ mới được xây dựng ngay cạnh nhà máy với mục tiêu giảm phát thải CO₂ trong sản xuất.