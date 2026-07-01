Bộ ba lợi thế giúp VinFast Viper tạo cơn sốt trong tháng 7

(VTC News) -

Nhẹ nhàng vượt đường trơn, gió mạnh

Trong một chuyến trải nghiệm VinFast Viper tại thành phố Đồng Nai, chủ kênh TikTok “Ba sấp nhỏ chạy xe”, đồng thời là một tài xế dịch vụ, bất ngờ gặp phải cơn mưa lớn. Cung đường quen thuộc lập tức biến thành màn thử lửa khắc nghiệt với mặt đường trơn, dòng nước chảy xiết và gió mạnh. Tuy nhiên, điều khiến anh bất ngờ hơn cả là màn thể hiện xuất sắc của Viper.

“Mưa lớn, gió tạt mạnh cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tay lái. Vượt qua quãng đường xấu dài 2 km trong thời tiết đó mà tôi vẫn cảm thấy rất thoải mái, nhẹ nhàng”, anh chia sẻ.

Không chỉ gây ấn tượng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mẫu xe nhà VinFast còn được nhiều người dùng đánh giá cao khi vận hành với tải trọng lớn. Trong video trải nghiệm sau hơn 100 km đầu tiên, chủ tài khoản “Vi vu Sài Thành” cho biết chiếc Viper của anh vẫn mang lại cảm giác lái tự tin khi chở gần 200 kg gồm hai người lớn, một trẻ em cùng hành lý.

“Khi thử chạy hết ga và leo dốc cầu, xe tăng tốc rất ổn định và mượt mà ở cả hai chế độ Eco lẫn Sport”, người dùng này nhận xét.

Theo các chuyên gia, khả năng vận hành ấn tượng của mẫu xe này đến từ động cơ BLDC Inhub có công suất tối đa 3.000 W, cho tốc độ lên tới 70 km/h. Lợi thế mô-men xoắn tức thời của xe điện giúp Viper phản hồi tay ga nhanh, tăng tốc dứt khoát và dễ kiểm soát khi đi phố hoặc leo dốc.

Bên cạnh đó, hệ thống giảm xóc sau có bình dầu phụ và giảm chấn thủy lực cũng góp phần giữ thân xe ổn định khi đi qua mặt đường xấu. Đây là trang bị cao cấp vốn thường xuất hiện trên các dòng xe thể thao.

Đặc biệt, một điểm nổi bật khác của VinFast Viper được nhiều người dùng đánh giá cao nằm ở mô hình đổi pin. Mẫu xe được trang bị hai khay pin đặt trong cốp, mỗi pin có dung lượng 1,5 kWh và sử dụng công nghệ LFP.

Anh Nguyễn Văn Hòa (Cần Thơ), khách hàng vừa chốt mua Viper, cho biết mạng lưới tủ đổi pin rộng khắp của V-Green giúp anh yên tâm khi sử dụng xe hằng ngày. Thao tác đổi pin chỉ mất khoảng một phút theo anh là nhanh chóng và tiện lợi hơn nhiều so với xe xăng.

Nuôi xe tiết kiệm, hỗ trợ thuê pin tới 5% giá trị xe

Ngoài ưu điểm về chất lượng vận hành, VinFast Viper cũng chinh phục người dùng nhờ chi phí siêu tiết kiệm. Về giá mua, hiện VinFast Viper đang được niêm yết ở mức từ 39,9 triệu đồng. Tuy nhiên, bài toán sở hữu xe ở thời điểm hiện tại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ loạt chính sách ưu đãi tài chính hấp dẫn.

Theo đó, trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, khách hàng khi mua xe được giảm trực tiếp 6% giá trị xe, đồng thời được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe). Đặc biệt, giải pháp tài chính “Mua xe 0 đồng” không cần vốn đối ứng tiếp tục được áp dụng, mở ra cơ hội nhận xe sớm mà không phải chuẩn bị khoản vốn ban đầu lớn.

Anh Nguyễn Văn Hòa cho biết, với việc đặt cọc mua xe trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến 31/7, anh cũng trở thành một trong những vị khách tiên phong nhận được khoản hỗ trợ chi phí thuê pin lên tới 5% giá trị xe từ VinFast. Với tổng ưu đãi lên tới 13%, giá lăn bánh của VinFast Viper hiện ở mức từ 34,7 triệu đồng.

“Ngoài mức giá hợp lý, chi phí sử dụng của xe cũng rất nhẹ khi tôi được miễn phí đổi pin 20 lần/tháng đến hết tháng 6/2028. Trong quá trình sử dụng tôi cũng chỉ phải trả chi phí thuê pin, bằng 1/3 khoản chi đổ xăng với các mẫu xe xăng tôi chạy trước đây”, anh Hòa tính toán.

Sự kết hợp giữa khả năng vận hành tốt trên mọi địa hình cùng cơ chế đổi pin tiện lợi giúp VinFast Viper đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của nhóm khách hàng muốn chuyển từ xe xăng sang xe điện. Cùng chính sách hỗ trợ phí thuê pin, mẫu xe này càng có thêm sức hút với người dùng trong giai đoạn tháng 7.