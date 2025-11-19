BIDV - Top 10 thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2025

(VTC News) -

Với những kết quả tích cực trong lĩnh vực Ngân hàng Lưu ký và Ngân hàng Thanh toán trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được vinh danh “Top 10 thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán” và “Ngân hàng thanh toán tiền giao dịch chứng khoán cơ sở” năm 2025. Đây là sự ghi nhận những thành tích nổi bật và đóng góp thiết thực của BIDV đối với sự hoạt động an toàn, hiệu quả của thị trường chứng khoán.

Hai danh hiệu này vừa được trao tặng cho BIDV trong khuôn khổ Hội nghị thành viên năm 2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) tổ chức ngày 14/11/2025 tại tỉnh Khánh Hòa. Điều này một lần nữa khẳng định cho những nỗ lực chuyên môn và vị thế hàng đầu của BIDV trong việc cung cấp dịch vụ chứng khoán chất lượng cao, hiệu quả, tin cậy, đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bà Phạm Vũ Thiên Nga - Giám đốc Ban Định chế Tài chính BIDV - thay mặt ngân hàng nhận biểu trưng “Thành viên tiêu biểu trong hoạt động Lưu ký chứng khoán”.

Ông Võ Hải Nam - Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành - thay mặt ngân hàng nhận biểu trưng “Ngân hàng thanh toán tiền giao dịch chứng khoán cơ sở”.

Theo Báo cáo thường niên của VSDC, BIDV tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu hệ thống thành viên lưu ký. Trong tổng số 103 thành viên của VSDC, BIDV được ghi nhận với loạt thành tựu nổi bật, bao gồm:

- Top 3 thành viên lưu ký có số lượng chứng khoán lưu ký lớn nhất tại VSDC năm 2024 (với hơn 1,2 triệu chứng khoán);

- Top 3 thành viên lưu ký có giá trị thanh toán giao dịch Trái phiếu Chính phủ lớn nhất năm 2024 (với giá trị hơn 300 nghìn tỷ đồng);

- Top 10 thành viên lưu ký có giá trị thanh toán giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu công ty lớn nhất năm 2024 (với giá trị hơn 62,7 nghìn tỷ đồng).

Sở hữu hạ tầng thanh toán vững chắc cùng hơn 25 năm kinh nghiệm trên thị trường, BIDV tiếp tục thể hiện vai trò trụ cột của mình trong hoạt động ngân hàng thanh toán cho thị trường chứng khoán cơ sở. Trong 10 tháng đầu năm 2025, BIDV đã phối hợp chặt chẽ với VSDC để vận hành thông suốt hoạt động thanh toán chứng khoán, xử lý chính xác và ổn định giao dịch hàng ngày cho 94 thành viên, qua 206 phiên giao dịch với 22.187 giao dịch và tổng giá trị thanh toán lên tới hơn 1,6 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh việc tiên phong cung cấp dịch vụ chứng khoán toàn diện, BIDV cũng luôn chủ động đồng hành cùng cơ quan quản lý trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách mới cho thị trường. Năm 2025, BIDV là một trong những đơn vị tham gia trọng yếu vào việc đưa hệ thống công nghệ thông tin KRX vào vận hành ổn định từ tháng 5/2025.

Đồng thời, BIDV đã và đang tích cực đóng góp chuyên môn trong việc hoàn thiện nhiều sản phẩm và cấu phần thị trường quan trọng như: cơ chế thanh toán không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (NPF), mô hình tài khoản giao dịch tổng (omnibus account), hệ thống giao tiếp trực tuyến STP giữa công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký, mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP)..., gián tiếp đóng góp vào thành công của thị trường chứng khoán Việt Nam khi được FTSE Russell nâng hạng từ Thị trường cận biên lên nhóm Thị trường mới nổi thứ cấp vào đầu tháng 10/2025.

Đón đầu dòng vốn ngoại được kỳ vọng sẽ dịch chuyển mạnh mẽ hơn vào thị trường sau nâng hạng, với vai trò là một trong những ngân hàng lưu ký tiên phong, BIDV chủ động củng cố nền tảng dịch vụ cốt lõi, duy trì tiêu chuẩn vận hành cao nhằm tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài.

Không chỉ vậy, BIDV còn cung cấp giải pháp “một điểm dừng” (one-stop service) với danh mục sản phẩm đa dạng, tích hợp, tùy chỉnh theo nhu cầu riêng biệt của từng tổ chức, đi kèm chính sách giá phí cạnh tranh, đảm bảo yếu tố an toàn, tiện lợi và tối ưu chi phí khi tham gia thị trường Việt Nam.

Với những kết quả chuyên môn tích cực cùng loạt danh hiệu uy tín vừa được ghi nhận, BIDV tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường dịch vụ chứng khoán.

Đồng thời, đây cũng là lời cam kết mạnh mẽ về năng lực vận hành, bề dày kinh nghiệm và sự chuẩn bị sẵn sàng của BIDV để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao trong vai trò ngân hàng thanh toán và ngân hàng lưu ký trước những cơ hội và thách thức của thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng.