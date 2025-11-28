Bị cáo được giảm án 10 tháng tù do ủng hộ người nghèo 1 triệu đồng

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa xét xử phúc thẩm vụ án "Trộm cắp tài sản" đối với L.T.Q (SN 1991; ngụ tại huyện Hoằng Hóa cũ, tỉnh Thanh Hóa). Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Q. đã bị Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Thanh Hóa tuyên phạt 30 tháng tù giam.

Theo hồ sơ vụ án, đêm 24/5, rạng sáng ngày 25/5/2025, L.Đ.C. chở L.T.Q. bằng xe máy đến nhà bà V.T.H. (ngụ huyện Hoằng Hóa cũ) trộm 1 cây tùng La hán (cây bonsai) rồi bán cho L.V.S. lấy 7 triệu đồng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Một bị cáo ở Thanh Hóa được giảm án 10 tháng tù do ủng hộ người nghèo 1 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Đến ngày 27/5 (2 ngày sau gây án), Q. và C. đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 28/5, bố đẻ của S. đến giao nộp 1 cây tùng La hán mà C. và Q. đã bán cho con trai ông. Qua giám định, cây tùng la hán có giá trị 40 triệu đồng, cơ quan điều tra đã xử lý, trả lại cho bị hại.

Với tội danh trên, tại phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Thanh Hóa đã tuyên phạt L.Đ.C. 33 tháng tù, L.T.Q. 30 tháng tù. Riêng bị cáo L.V.S. 18 tháng tù, cho hưởng án treo.

Sau phiên xét xử, bị cáo Q. có đơn kháng cáo xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Q. giao nộp cho tòa án phiếu thu tiền ủng hộ quỹ người nghèo tại MTTQ tỉnh, số tiền 1.000.000 đồng. Bị cáo công nhận hành vi phạm tội như quyết định của cấp sơ thẩm đối với bị cáo là đúng và giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Qua xem xét, Hội đồng xét xử nhận định, đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, cần khích lệ và lan tỏa trong cộng đồng. Điều này được xác định là tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Do đó, Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp nhận kháng cáo, sửa 1 phần bản án hình sự sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, tuyên phạt L.T.Q. 20 tháng tù, giảm 10 tháng so với bản án sơ thẩm.