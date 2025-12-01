Bệnh viện nghìn tỷ ở Cần Thơ sắp 'hồi sinh' sau nhiều năm bỏ hoang

Sáng 1/12, ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, dự án Bệnh viện Ung bướu nghìn tỷ tại TP Cần Thơ đã tái khởi động, chuẩn bị cho quá trình “hồi sinh” sau nhiều năm bỏ hoang.

Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ được phê duyệt với quy mô 500 giường, tổng vốn đầu tư hơn 1.727 tỷ đồng, trong đó 80,66% là vốn vay ODA từ Hungary và 19,34% là vốn đối ứng từ địa phương. Từ tháng 7/2022, dự án phải tạm dừng do hiệp định vay hết hiệu lực, hợp đồng tổng thầu EPC cũng đã hết hạn, khiến công trình dang dở trong nhiều năm.

Ngày 21/7/2022, Thủ tướng ban hành quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết 31/12/2026. Tại Kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Cần Thơ ngày 14/11, nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã được thông qua.

Theo đó, cơ cấu nguồn vốn gồm vốn vay ODA của Hungary hơn 272 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 1.334 tỷ đồng và hơn 465 tỷ đồng vốn đối ứng địa phương. Tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng thêm khoảng 344 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá, nâng tổng vốn dự kiến lên 2.071 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Quang Dũng, cán bộ Ban Điều hành Nhà thầu Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, đơn vị đã nhanh chóng tiến hành chỉnh trang và dọn dẹp khuôn viên sau nhiều năm chờ đợi dự án triển khai trở lại.

Đơn vị đã sẵn sàng tái khởi động dự án, nhằm sớm đưa công trình vào vận hành, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Liên quan dự án, ngày 14/10, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót tại Bệnh viện Ung bướu. Ngay sau đó, TP Cần Thơ tập trung chỉ đạo tái khởi động, quyết tâm không để công trình tiếp tục trở thành 'ung bướu' trong mắt người dân.