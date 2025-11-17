Bé ngã từ mái nhà, nguy cơ mất cánh tay, cha mẹ nghèo ôm con cầu cứu khắp nơi

(VTC News) -

Bé gái ngã mái nhà, cánh tay nhiễm trùng, cha mẹ nghèo ôm con cầu cứu khắp nơi.

Trên giường bệnh nhỏ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bé Lầu Loan Ly, 5 tuổi, dân tộc Mông, nằm thiêm thiếp, cánh tay phải quấn băng trắng toát. Mỗi khi y tá thay băng, bé khẽ giật mình, đôi mắt đỏ hoe vì đau. Mẹ em - chị Lý Thị Mai đứng cạnh, ánh mắt mệt mỏi, đôi bàn tay gầy gò nắm chặt nhau. “Nhìn con rên đau mà ruột tôi quặn thắt. Giá mà nó không trèo lên mái nhà hôm ấy…” - chị nghẹn giọng.

Gia đình bé Ly sống ở thôn Quân, xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang, vùng núi còn nhiều khó khăn. Ngôi nhà gỗ lợp mái tôn của gia đình nằm chênh vênh trên sườn đồi, bao quanh là nương ngô, rẫy sắn. Hôm tai nạn xảy ra, Ly đang chơi cùng anh trai trước hiên nhà. “Con bé leo lên cột, trèo qua mái nhà tắm, ai ngờ trượt chân rơi xuống”, chị Mai kể.

Tiếng thét thất thanh khiến cả bản náo loạn. Khi mọi người chạy đến, bé Ly nằm bất động, cánh tay phải gập xuống bất thường. Gia đình vội đưa em xuống bệnh viện tỉnh, quãng đường gần 80km quanh co núi đá.

Bé Ly được chẩn đoán gãy xương cánh tay, phải mổ kết hợp xương. (Ảnh: Phương Anh)

Tại bệnh viện tỉnh, bé được chẩn đoán gãy xương cánh tay phải, phải mổ kết hợp xương. Cuộc phẫu thuật tưởng suôn sẻ, nhưng sau một tháng, vết mổ sưng nề, chảy dịch, dấu hiệu nhiễm trùng, buộc các bác sĩ phải chuyển em lên tuyến trung ương để xử lý biến chứng.

Bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết bé nhập viện trong tình trạng vết mổ nề, chảy dịch, hoại tử phần mềm, phải cắt lọc và điều trị kháng sinh kéo dài. Mỗi ngày, bé phải thay băng, tiêm thuốc, truyền dịch. Dù 5 tuổi, cơ thể nhỏ thó, nhưng Ly rất kiên cường, chỉ mím môi khi y tá tiêm thuốc.

“Con đau không khóc, chỉ bảo mẹ ơi đừng bán con để lấy tiền chữa bệnh”, chị Mai kể, nước mắt tràn ra. Chị Mai ôm con mà không nói được gì. Đến thuốc cho con, chị cũng đang phải vay từng đồng.

Nhà chị Mai thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Hai vợ chồng quanh năm chỉ trông vào mấy sào nương ngô, sắn, thu nhập không đủ ăn. Mỗi mùa giáp hạt, cả nhà phải đi làm thuê xa, ai thuê gì làm nấy.

Chồng chị - anh Lầu Văn Cao nói giọng run run nói “con bị nặng, tôi phải vay hơn 10 triệu mới đưa được xuống viện. Tiền đi đường, thuốc men, ăn uống chẳng biết xoay đâu nữa”. Căn nhà của họ không còn gì đáng giá ngoài chiếc giường gỗ cũ và vài bao ngô treo trên gác bếp. Mỗi ngày ở bệnh viện, chi phí điều trị và sinh hoạt đều tăng thêm. “Bác sĩ nói con phải điều trị lâu dài, mà giờ nhà tôi đã kiệt quệ”, chị Mai nói, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm thức trắng.

Sau gần hai tuần điều trị, vết thương của bé Ly dấu hiệu ổn hơn, nhưng các bác sĩ cho biết vẫn cần theo dõi sát, chăm sóc vết thương tránh nhiễm khuẩn tái phát. Quá trình hồi phục có thể kéo dài hàng tháng, tốn kém nhiều chi phí.

Ở vùng núi Hùng Lợi, người dân vẫn quen tự chữa bệnh bằng lá rừng, nên chuyện bé Ly được đưa xuống Hà Nội điều trị là “chuyện lớn” trong bản. Nhiều người hàng xóm gom góp được vài trăm nghìn gửi cho vợ chồng anh Cao, gọi là “đỡ chút tiền sữa cho con”. “Người Mông chúng tôi nghèo nhưng thương nhau lắm. Tôi chỉ mong con khỏi, chứ chẳng dám nghĩ gì hơn”, chị Mai nói.

Chị Mai túc trực bên giường bệnh của con gái. (Ảnh: Phương Anh)

Bé Ly đang nằm điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Việt Đức. Mỗi ngày chi phí thuốc men, vật tư y tế và ăn ở khoảng vài trăm nghìn đồng. Với một gia đình nghèo vùng cao, số tiền đó vượt quá sức chịu đựng. Nếu không có sự giúp đỡ, việc điều trị có thể bị gián đoạn, nguy cơ biến chứng, ảnh hưởng đến khả năng vận động sau này.

Theo ông Lầu Văn Tài, trưởng thôn Quân, xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang, tai nạn đến bất ngờ khiến một gia đình nghèo vùng cao rơi vào bế tắc. Chị Mai chỉ biết khóc, anh Cao lặn lội đi vay khắp nơi. Gia đình họ quanh năm bám nương rẫy, làm không đủ ăn, nay con gặp nạn lại càng khó khăn hơn. “Mỗi tấm lòng sẻ chia, dù chỉ một chút, cũng có thể giúp bé Ly giữ được cánh tay, giữ được tuổi thơ lành lặn”, ông Tài nói.