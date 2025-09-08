Bắt nhóm ‘quý bà’ ở Đà Nẵng điều hành đường dây số đề, giao dịch gần 4 tỷ đồng

(VTC News) -

Công an Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa triệt phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức số đề tại địa phương. Cơ quan công an tạm giữ bà Nguyễn Thị Kim Quy (46 tuổi), Phan Thị Thúy (44 tuổi, cùng trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) và Đỗ Thị Phương Thiện (56 tuổi, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra, đồng thời mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan.

Ba người phụ nữ cầm đầu đường dây lô đề quy mô lớn ở Đà Nẵng. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng nhận thấy Phan Thị Thúy và bà Nguyễn Thị Kim Quy có nhiều dấu hiệu nghi vấn, nên được đưa vào diện theo dõi.

Nhóm này thường xuyên thay đổi phương thức nhận – chuyển tịch đề, cách giao nhận tiền thắng thua và lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.

Ban chuyên án đã triệu tập Nguyễn Thị Kim Quy, Phan Thị Thúy, Đỗ Thị Phương Thiện, Nguyễn Thị Kiều Thu (53 tuổi, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), Trần Nguyễn Thị Thùy Trang (43 tuổi) và Đào Nguyễn Linh (53 tuổi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Tang vật thu giữ gồm 8 điện thoại di động, hơn 100 trang tài liệu thể hiện việc nhận - chuyển số đề. Bước đầu, các nghi phạm thừa nhận tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền.

Cơ quan Công an xác định, từ tháng 4 đến ngày 4/9, số tiền đánh bạc của nhóm này khoảng 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.