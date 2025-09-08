Bắt nhóm người mua đồ trên Tiktok, phù phép thành ‘cổ vật’ đi lừa liên tỉnh

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế vừa phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tinh vi, bắt giữ nhóm người đến từ các tỉnh, thành phía Nam.

Trước đó, lúc 14h40 ngày 6/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế nhận được tin báo từ Công an phường Kim Long về việc bà H.T.T (71 tuổi, trú tại Triều Sơn Đông, phường Hóa Châu, TP Huế - chủ cửa hàng vật liệu xây dựng) bị nhóm người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cụ thể, bà T. bị một người nói giọng miền Nam tiếp cận, giới thiệu là công nhân lái xe múc, vừa đào được một hũ sành chứa "cổ vật" quý giá, gồm một nải chuối và một nhánh cau bằng vàng.

Kẻ lừa đảo đưa ra "cổ vật" để bà T. xem và nói rằng có người trả giá 24 triệu đồng nhưng chưa bán. Sau đó, hắn gạ đổi "cổ vật" lấy chiếc nhẫn vàng bà T. đang đeo. Tin lời, bà T. đồng ý đổi và bị kẻ lạ mặt chiếm đoạt chiếc nhẫn trị giá 5.000 USD.

Công an TP Huế đang lấy lời khai của nhóm người lừa đảo. (Ảnh: Hồng Nhung)

Nhận định đây không chỉ là một vụ lừa đảo đơn lẻ, Đại tá Hồ Xuân Phương - Phó Giám đốc Công an TP Huế chỉ đạo phá án.

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, lực lượng Công an xác định được vị trí và tổ chức kế hoạch bắt giữ nhóm người lừa đảo gồm Nguyễn Khánh Duy (SN 1983); Nguyễn Hữu Nhơn (SN 1983); Phan Vũ Trường (SN 1986) cùng trú tại Tây Ninh và Phan Văn Đức (SN 1990, trú TP. HCM) khi chúng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Thủy, TP Huế).

Tang vật thu giữ được gồm 12 nải chuối bằng kim loại màu vàng, 10 nhánh cau bằng kim loại màu vàng, 04 xe máy, 6 điện thoại di động và 1 nhẫn kim loại màu vàng cùng số tiền 18,3 triệu đồng.

Nhóm lừa đảo khai, chúng đặt mua các vật kim loại màu vàng hình nải chuối (1,4 triệu đồng) và nhánh cau (700 nghìn đồng) trên ứng dụng TikTok. Sau đó, chúng dùng đất, cát trét lên để ngụy tạo thành "cổ vật" vừa đào được. Nhóm này thường đi đến các tỉnh thành, nhắm vào những người lớn tuổi, nhẹ dạ cả tin để lừa bán hoặc đổi "cổ vật" lấy trang sức vàng. Nếu nạn nhân không có tiền mặt, chúng sẽ đổi trang sức đang đeo trên người nạn nhân, sau đó chiếm đoạt và đem bán lấy tiền tiêu xài.

Bằng thủ đoạn này, Nguyễn Hữu Nhơn và Phan Vũ Trường thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo khác tại TP Huế. Ngoài ra, Nhơn và Phan Văn Đức cũng gây ra 2 vụ lừa đảo khác tại TP Đà Nẵng và Gia Lai.