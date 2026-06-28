Bất ngờ robot hình người lên bục diễn thuyết, 'tuyển dụng' tân cử nhân VinUni

(VTC News) -

Robot hình người Dyno gây ấn tượng tại lễ tốt nghiệp VinUni.

Sự xuất hiện của robot hình người Dyno tại lễ tốt nghiệp khóa 3 của Đại học VinUniversity sáng 28/6 làm nhiều người bất ngờ. Không chỉ bước lên sân khấu tự tin, robot còn có bài phát biểu lưu loát, tự nhiên và khép lại bằng lời mời gọi các tân khoa gia nhập đội ngũ phát triển robot "từ Việt Nam, cho thế giới".

Khi TS La Mạnh Hùng, Chủ tịch VinDynamics, gọi lớn: "Dyno, hãy bước ra đây nào!", robot mặc trang phục tân khoa tiến lên sân khấu trong tiếng vỗ tay và reo hò của khán phòng.

Mở đầu bài phát biểu, Dyno vẫy tay chào khán giả và giới thiệu: "Xin chào VinUniversity! Các bạn trông thật tuyệt vời trong bộ lễ phục tốt nghiệp. Tôi là Dyno, đến từ VinDynamics. Tôi được sinh ra ngay tại Việt Nam".

Sự xuất hiện của robot hình người Dyno tại lễ tốt nghiệp khóa 3 của Đại học VinUniversity sáng 28/6 khiến hàng nghìn người tham dự bất ngờ.

Điều khiến nhiều người thích thú là cách robot kể về chính hành trình học hỏi của mình. Dyno nói bản thân không thể bước đi ngay từ lần thử đầu tiên và ngã "nhiều lần hơn cả số lần có thể đếm được". Tuy nhiên, những người tạo ra robot chưa bao giờ bỏ cuộc mà kiên trì sửa từng lỗi nhỏ cho đến khi Dyno có thể bước đi, rồi nhảy múa.

"Tôi đại diện cho những gì người Việt Nam có thể tạo ra. Còn các bạn đại diện cho những gì tương lai có thể trở thành", robot nói trước khi gửi lời chúc mừng đến các tân khoa khóa 2026.

Dyno cũng nhắn nhủ các sinh viên đến từ nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa và có những hành trình khác nhau rằng hãy bắt đầu từ những việc nhỏ và kiên trì thực hiện mỗi ngày để tạo nên sự khác biệt.

Khép lại bài phát biểu, robot bất ngờ chuyển sang "tuyển dụng". Dyno cho biết VinDynamics hiện có 10 sinh viên và cựu sinh viên VinUni đang làm việc. "Nếu bất kỳ ai trong số các bạn muốn cùng xây dựng tương lai của ngành robot từ Việt Nam cho thế giới thì có lẽ chúng tôi đang có một vị trí mang tên bạn. Chỉ là... tiện thể nói vậy thôi", robot hài hước nói.

Bài phát biểu nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi khả năng giao tiếp tự nhiên, cách ngắt nghỉ giống con người cùng những cử chỉ linh hoạt trên sân khấu. Theo nhiều người tham dự, Dyno không chỉ thể hiện bước tiến về công nghệ robot của doanh nghiệp Việt Nam mà còn mang đến thông điệp truyền cảm hứng về sự kiên trì, học hỏi và không ngại thất bại.

Trước đó, Chủ tịch VinDynamics cũng giới thiệu Dyno là "người" hiểu rõ giá trị của sự bền bỉ hơn bất kỳ ai. Robot từng phải học lại mọi thứ từ những bước đi đầu tiên, nhiều lần vấp ngã và được hoàn thiện qua từng lần điều chỉnh nhỏ.

Dyno là robot hình người được phát triển theo định hướng trở thành trợ lý đa nhiệm.

Dyno là robot hình người được phát triển theo định hướng trở thành trợ lý đa nhiệm, tích hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo cùng hệ thống cảm biến nhận diện môi trường.

Robot được tối ưu cho các nhiệm vụ an ninh, bảo vệ tại khu đô thị, khuôn viên và tổ hợp dịch vụ. Với cánh tay linh hoạt cùng khả năng thao tác chính xác, Dyno còn được định hướng trở thành trợ lý gia đình, hỗ trợ nhiều công việc thường ngày.

Đầu tháng 6, Dyno lần đầu ra mắt quốc tế tại hai sự kiện công nghệ ở Vienna (Áo) và Đài Loan (Trung Quốc), đánh dấu bước tiến của VinDynamics trong quá trình làm chủ công nghệ robot hình người.

Trước đó, robot cũng được đưa vào thử nghiệm tại Vinpearl Safari Phú Quốc. Trong môi trường ngoài trời, Dyno có thể giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ, thuyết minh cho du khách và phản hồi linh hoạt các câu hỏi, góp phần mang lại trải nghiệm tương tác mới