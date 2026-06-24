VinUni tung học bổng gần 1 tỷ đồng/năm thu hút nhân tài ngành AI, kỹ thuật

(VTC News) -

Trường Đại học VinUni vừa công bố chương trình học bổng dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ chiến lược.

Theo đó, VinUni triển khai chương trình đào tạo tài năng năm 2026 theo Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025–2030 và định hướng đến năm 2045” của Chính phủ.

Nhiều chương trình sau đại học của trường cũng thuộc nhóm ngành được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Các chương trình hiện được áp dụng gồm Thạc sĩ Khoa học Máy tính (chương trình đào tạo tài năng), Thạc sĩ Kỹ thuật Điện, Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí và Tiến sĩ Khoa học Máy tính. Trong thời gian tới, VinUni dự kiến mở thêm các chương trình Thạc sĩ Trí tuệ nhân tạo, Thạc sĩ Khoa học Vật liệu, Tiến sĩ Kỹ thuật Điện và Tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí.

Chính sách học bổng cho học viên. (Ảnh: VinUni)

Đây là cơ hội đặc biệt để các học viên và nghiên cứu sinh được nhận đồng thời các chính sách học bổng của Nhà nước theo Nghị định cùng học bổng và trợ cấp nghiên cứu hấp dẫn từ VinUni trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Các học viên trúng tuyển các chương trình trên sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ dành cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Song song với đó, VinUni tiếp tục triển khai chương trình học bổng toàn phần 100% học phí (tương đương 932,4 triệu đồng/năm) cùng trợ cấp nghiên cứu từ 20-30 triệu đồng/tháng, giúp người học có thể toàn tâm theo đuổi nghiên cứu, phát triển năng lực học thuật và tham gia các dự án khoa học tiên phong dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giáo sư và nhà khoa học có uy tín quốc tế.

Đối với những ứng viên đam mê nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đây là cơ hội để theo đuổi chương trình sau đại học chất lượng quốc tế, phát triển năng lực nghiên cứu chuyên sâu và đóng góp vào sự phát triển của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.