Bắt kẻ tấn công, cướp tài sản của tài xế Grab trong đêm ở Vĩnh Long

(VTC News) -

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phát Đạt (SN 2002, ngụ phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phát Đạt. (Ảnh: CACC)

Theo điều tra, khoảng 21h ngày 3/11, anh P.V.L. (SN 1986, ngụ phường Phú Tân) là tài xế Grabcar, nhận chuyến chở khách qua ứng dụng từ khu vực ngã tư Tú Điền, đường Nguyễn Thị Định đến phường Bến Tre.

Khi đến điểm trả khách, Đạt rút dao đâm vào đùi anh L., khống chế và cướp điện thoại Samsung Galaxy A24 cùng 200.000 đồng tiền mặt, rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bị thương, anh L. đã đến Công an phường Bến Tre trình báo vụ việc. Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét và chỉ sau thời gian ngắn đã xác định, bắt giữ nghi phạm gây án là Nguyễn Phát Đạt.

Hồi tháng 8/2025, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ, khi bị chống cự nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân.

Khi bị bắt giữ, nghi phạm Châu Phú Tính (18 tuổi, quê Đồng Nai) khai hắn tự mua dao, đặt cuốc xe máy với giá 45.000 đồng đến hẻm 314, đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM vào khoảng 22h ngày 15/8 với ý định cướp tài sản. Mục đích của hắn lấy xe máy, điện thoại để ra Hà Nội làm ăn.

Vừa lên xe, Tính rút dao đe dọa, buộc nạn nhân đưa tài sản. Tài xế xe ôm chống cự, hắn vung dao tấn công vào cổ. Nạn nhân ngã xuống đường, tử vong sau đó. Tính vứt dao vào bụi cây, bỏ trốn.

Công an TP.HCM ngay sau đó đã vào cuộc truy xét, bắt giữ nghi phạm.