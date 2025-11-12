Bắt học sinh lớp 11 đánh bạn tử vong ở Hà Tĩnh

(VTC News) -

Chiều 12/11, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phương (SN 2007, trú thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 11h25 ngày 24/9, tại khu vực bờ kè thôn Yên Lạc (xã Cẩm Lạc), Lê Văn Phương, học sinh lớp 11 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên, đã xảy ra mâu thuẫn với N.K.M. (SN 2011, học sinh lớp 9 Trường THCS Minh Lạc). Trong lúc cãi nhau, Phương dùng gậy gỗ tấn công khiến nạn nhân bị thương nặng ở vùng đầu.

Người thân đau buồn tiễn đưa em N.K.M. về nơi an nghỉ cuối cùng

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân xung quanh nhanh chóng đưa em M. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, do vết thương nghiêm trọng, nạn nhân được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để tiếp tục điều trị từ ngày 18/10, đến ngày 30/10/2025, em Mạnh mất.

Kết luận giám định số 1258/KL-KTHS ngày 31/10/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, nguyên nhân tử vong của em N.K.M. là chấn thương sọ não do bị tác động ngoại lực mạnh.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ động cơ, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, cũng như xem xét trách nhiệm của các bên liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại Thanh Hoá cũng xảy ra vụ xô xát khiến nam sinh lớp 12 bị đâm chết.

Theo cơ quan công an, em P.T.B.N. (SN 2009, trú thôn 6, xã Quảng Bình; học sinh lớp 11A9) và L.Q.H. (SN 2008, trú thôn An Toàn, xã Lưu Vệ; học sinh lớp 12A8), cùng học trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình) không có mâu thuẫn từ trước.

Tuy nhiên, từ mâu thuẫn bộc phát lúc học môn thể dục, trưa 17/10 lúc tan trường, L.Q.H cùng với L.Đ.A (SN 2008, trú thôn Tiền Thôn, xã Quảng Bình; bạn cùng lớp với H.) chặn đường, đuổi đánh P.T.B.N.

Trong lúc bị đánh, P.T.B.N rút dao bấm (mang theo người) đâm vào L.Q.H, khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong khi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương.