Bắt giam Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án.

Trong các ngày 13/10 và 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Ranjit Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch Australia), Giám đốc Công ty Berhero (giao dịch với tên Acuity Funding, địa chỉ tại Australia), Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và Nguyễn Việt Anh (43 tuổi), Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(Ảnh minh hoạ)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xác định, Ranjit Thambyrajah và Nguyễn Việt Anh đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân thông qua việc hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD mà Acuity Funding không có khả năng thực hiện để thu các khoản phí từ các doanh nghiệp, cá nhân này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các cá nhân, tổ chức chuyển các khoản phí cho Ranjit Thambyrajah và Acuity Funding để được cung cấp các khoản vay là các bị hại trong vụ án.

Để phục công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4 – Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) để giải quyết theo quy định của pháp luật (địa chỉ xã Tam Hưng, Hà Nội) hoặc điều tra viên Lê Quang Hưng, số điện thoại 0936878888 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.