Khởi tố 17 bị can đường dây mua bán mã vùng trồng, giấy kiểm nghiệm sầu riêng

Ngày 3/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an khởi tố vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho (Công ty NhoNho), Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy (Công ty Trái cây Thủy) và các đơn vị liên quan.

Các bị can Trần Đăng Ninh; Nguyễn Mạnh Duy; Hoàng Bá Nghị.

Đồng thời, C03 khởi tố đối với 17 bị can, gồm:

7 bị can về tội Nhận hối lộ, gồm: Trần Đăng Ninh (Giám đốc Retaq); Nguyễn Mạnh Duy (hân viên Retaq); Hoàng Bá Nghị (Chủ tịch HĐTV Công ty NhoNho); Đinh Hoàng Thiện (Giám đốc Công ty NhoNho); Lê Sỹ Nghị (Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty Nhonho); Nguyễn Trường (Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty Nho Nho), Vũ Đức Hải (Giám đốc Công ty Cổ phần Scitech).

4 bị can bị khởi tố về tội Đưa hối lộ, gồm; Nguyễn Thị Yến Nhi (Giám đốc chi nhánh 3, Công ty Trái cây Thủy), Hà Thị Thuỷ (Giám đốc Công ty Thảo Nguyên Hà Giang); Đỗ Ngọc Trung (Giám đốc Công ty Đức Phúc) và Vũ Thành Trung (Giám đốc Công ty JiuYi).

3 bị can bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ, gồm; Ngô Thị Lụa (Giám đốc Công ty Tân Hoàng Linh); Đoàn Thị Xuân, Vũ Quang Phúc (thành viên Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk).

Lê Thị Bích Thuỷ, (Giám đốc Công ty Trái cây Thủy) bị khởi tố 2 tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Võ Phương Hoàng (kế toán Công ty Trái cây Thủy) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Phạm Thành Trí bị khởi tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Bị can Phạm Thành Trí

Về biện pháp ngăn chặn, cơ quan cảnh sát điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú 3 bị can Đỗ Ngọc Trung, Vũ Quang Phúc và Nguyễn Thị Yến Nhi; bắt bị can để tạm giam đối với 14 bị can còn lại.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thi hành các quyết định, lệnh nêu trên.

Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, C03 phát hiện trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc có hoạt động mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Việc này dẫn đến tình trạng sầu riêng xuất khẩu không đúng nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo tiêu chuẩn, ảnh hướng đến uy tín, giảm sức cạnh tranh của nông sản nói chung, sầu riêng Việt Nam nói riêng trên thị trường Trung Quốc và thế giới.

C03 đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.