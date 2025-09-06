Bão số 7 Tapah hình thành trên Biển Đông, Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(VTC News) -

Tin bão số 7 Tapah trên Biển Đông

Lúc 16h, tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 Tapah cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 4h ngày 8/9, bão số 7 Tapah cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h và tiếp tục mạnh thêm.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 7 Tapah. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 16h cùng ngày, bão số 7 di chuyển heo hướng Tây Bắc trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần.

Dự báo khoảng 16h ngày 9/9, bão số 7 Tapah di chuyển trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp.

Do tác động của bão số 7, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Điểm tin thời tiết nổi bật chiều tối và đêm 6/9, ngày 7/9

Từ chiều tối và đêm 6/9 đến ngày 7/9, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến trong chiều tối và đêm 6/9 dao động 20-40mm, có nơi trên 100mm; nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn với lượng mưa vượt 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đặc biệt, trong 3-6 giờ tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm. Xuất hiện nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và nguy cơ sạt lở đất trên sườn dốc tại loạt xã/phường: Cư Pui, Cuôr Đăng, Ea Kar, Ea Kly, Ea Knuếc, Ea Na, Ea Ô, Ea Phê, Hòa Phú, Hòa Sơn, Krông Bông, Krông Nô, Krông Pắc, phường Buôn Ma Thuột, phường Cư Bao, phường Tân An, phường Tân Lập, phường Thành Nhất, Tân Tiến, Vụ Bổn, Yang Mao.

Từ đêm 6/9 đến ngày 8/9, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Ngoài ra, hiện nay, mực nước trên sông Đồng Nai ở trạm Tà Lài biến đổi chậm. Lúc 13h ngày 6/9, mực nước tại trạm này là 112,38m, dưới báo động (BĐ)2 là 0,12m. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai dao động ở mức BĐ1-BĐ2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước chiều tối và đêm 6/9, ngày 7/9/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, phía Nam chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 24-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.