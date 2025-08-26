Đóng

Bão số 5 Kajiki dị thường, di chuyển lòng vòng, sức mạnh khó lường

(VTC News) -

Sau khi tiến vào khu vực Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh, tâm bão đã không suy yếu mà quần thảo suốt 12 giờ đồng hồ với cường độ gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới