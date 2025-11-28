Đóng

Bão số 15 Koto giảm cấp, chuyển hướng vào Gia Lai

(VTC News) -

Bão số 15 Koto chếch xuống phía nam, sau đó đổi lên hướng bắc, tốc độ chỉ 3-5 km/h, dự kiến khoảng ngày 1-2/12 ảnh hưởng đến Gia Lai.

Hồng Thắm
