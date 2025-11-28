+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Bão số 15 Koto giảm cấp, chuyển hướng vào Gia Lai
(VTC News) -
Bão số 15 Koto chếch xuống phía nam, sau đó đổi lên hướng bắc, tốc độ chỉ 3-5 km/h, dự kiến khoảng ngày 1-2/12 ảnh hưởng đến Gia Lai.
Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Lời ân hận, day dứt của người cha suốt 43 năm lạc mất con
10:46 28/11/2025
VTC NEWS TV
Hệ thống Mailisa tạm ngưng hoạt động: Tiền bạc, sức khoẻ của khách hàng ra sao?
10:40 28/11/2025
VTC NEWS TV
Nữ nghệ sĩ 17 lần đoạt giải Grammy sẽ trình diễn tại Lễ trao giải VinFuture 2025
10:37 28/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Tư tưởng trọng nam khinh nữ: 'Cuộc chiến' thừa kế gay gắt trong nhiều gia đình
10:36 28/11/2025
VTC NEWS TV
Bão số 15 khó lường, Bộ Xây dựng yêu cầu ứng phó sớm
10:32 28/11/2025
Thị trường
Xe tải điện đầu tiên của Ford có phạm vi hoạt động lên tới 300 km
10:23 28/11/2025
Tin xe 247
Thu giữ 300 lượng vàng, 100 sổ đỏ trong vụ thẩm mỹ viện Mailisa
10:20 28/11/2025
Bản tin 113
Xác minh vụ cô gái bị bắt quỳ, túm tóc hành hung trong đêm ở Quảng Trị
10:16 28/11/2025
Tin nóng
Sóng lớn đánh lật thuyền thúng, 1 người mất tích trên biển ở Lâm Đồng
10:14 28/11/2025
Tin nóng
Tổng thống Putin: Quân đội Nga bao vây thành trì Pokrovsk
10:06 28/11/2025
Thời sự quốc tế
Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người chết ở Lạng Sơn
10:01 28/11/2025
Tin nóng
4 cánh dùng gừng hiệu quả, an toàn cho hệ tiêu hoá
10:01 28/11/2025
Tư vấn
3 casino người Việt được phép vào chơi có quy mô thế nào?
10:00 28/11/2025
Đầu Tư
Cách tính mức bình quân tiền lương đóng BHXH để hưởng lương hưu, trợ cấp
10:00 28/11/2025
Kinh tế
Hậu trường xử lý hành lý ký gửi ở sân bay và lý do vali hay bị bẹp méo, đến muộn
09:53 28/11/2025
Chuyện bốn phương
Công nghệ 28/11: Ra mắt không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên tại TP.HCM
09:41 28/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Ô tô con bị vò nát sau va chạm với xe khách ở Lâm Đồng, 2 người tử vong
09:30 28/11/2025
Tin nóng
Sáng nay, nhiệt độ TP.HCM còn 19°C
09:03 28/11/2025
Đời sống
Khi tổ ấm trở thành 'lớp phòng tuyến đầu' của sức khỏe người dân
09:00 28/11/2025
Dự án
Ai sẽ thắng nếu tỷ thí võ công: Lý Liên Kiệt hay Thành Long?
08:46 28/11/2025
Võ Thuật
Vũ khí nguy hiểm nhất Tam Quốc Diễn Nghĩa: Thanh đao của Quan Vũ không phải số 1
08:43 28/11/2025
Văn hóa - Giải trí
Gạch đất Mặt Trăng: Tham vọng xây căn cứ của Trung Quốc
08:40 28/11/2025
Sản phẩm
Dự báo thời tiết 10 ngày: Bắc Bộ rét nhất dưới 8°C, Trung Bộ đối mặt đợt mưa mới
08:39 28/11/2025
Thời tiết
Phẫn nộ cảnh nhân viên cửa hàng phải quỳ xin lỗi sau khi nhắc nhở trẻ con
08:37 28/11/2025
Thời sự quốc tế
Học phí trường công lập chất lượng cao ở Hà Nội, cao nhất 6,1 triệu/tháng
08:31 28/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Tôi thà 'chịu nhục' ở rể còn hơn tốn tiền thuê nhà 10 triệu đồng/tháng
08:30 28/11/2025
Gia đình
Nga dồn hỏa lực, Ukraine gồng mình ngăn sập phòng tuyến miền Đông
08:12 28/11/2025
Thời sự quốc tế
Vì sao có người đỏ mặt, người tái nhợt sau uống rượu?
08:07 28/11/2025
Tư vấn
Bảng giá đất mới tăng cao: Bất động sản khó hạ nhiệt?
08:02 28/11/2025
Bất động sản
Những chiếc thúng chai cứu người giữa lũ dữ tại Đắk Lắk
07:28 28/11/2025
Đời sống