Bão số 15 khó lường, Bộ Xây dựng yêu cầu ứng phó sớm

(VTC News) -

Ảnh hưởng điều hành bay bão số 15, lúc 4h sáng nay, tại phân khu 5 thuộc quyền điều hành của ACC Hồ Chí Minh khoảng 550km về phía Đông có 3 chuyến bay đổi đường tránh bão. Hiện các hoạt động diễn ra bình thường.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị “ứng phó từ sớm, từ xa”, coi bảo đảm an toàn tính mạng người dân là ưu tiên tuyệt đối. Lực lượng chức năng tiếp tục rà soát các khu vực nguy hiểm, tổ chức phân luồng giao thông từ xa, dựng rào chắn tại vị trí ngập sâu hoặc có nguy cơ mất an toàn sẵn sàng cứu hộ khi cần thiết.

Tại những địa phương còn điểm tắc nghẽn giao thông, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ xử lý dứt điểm các vị trí còn bị chia cắt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý đường bộ, đường sắt, đường thủy để duy trì thông suốt các tuyến phục vụ cứu hộ.

Bộ Xây dựng liên tục chỉ đạo khẩn ứng phó với bão số 15.

Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ duy trì trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, giám sát hiện trường; đồng thời tập trung khắc phục các hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến còn bị ảnh hưởng.

Theo Bộ Xây dựng, tính đến 7h ngày 28/11, khu vực Trung và Nam Trung Bộ đã giảm mưa, trời nhiều mây, có nơi vẫn mưa rào nhẹ nhưng phạm vi và cường độ đều thấp, khu vực Tây Nguyên, thời tiết nhìn chung ổn định, ban ngày có nắng, mưa giông cục bộ ở một số nơi. Lượng mưa đã giảm rõ rệt so với những ngày trước; mực nước trên các sông tiếp tục rút chậm.

Đối với các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý, các lực lượng đang tiếp tục khắc phục thiệt hại kết cấu hạ tầng và xử lý các vị trí tắc đường. Đến thời điểm báo cáo, còn 15 vị trí tắc đường trên Quốc lộ 27C và Quốc lộ 20, các đơn vị đang khẩn trương triển khai các giải pháp kỹ thuật để sớm hoàn thành thông tuyến, bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại và công tác cứu trợ tại các địa phương.

Cũng theo Bộ Xây dựng, hiện nay, các khu quản lý đường bộ, các Sở Xây dựng, chính quyền địa phương, Nhân dân và lực lượng chức năng đang phối hợp chặt chẽ, khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; tập trung hót dọn đất đá, gia cố các vị trí sạt lở taluy, khơi thông dòng chảy, sửa chữa tạm thời nền, mặt đường và bố trí rào chắn, cảnh báo ATGT.

Đặc biệt, các đơn vị ưu tiên thông đường tại các vị trí còn tắc nhằm phục vụ công tác cứu trợ và bảo đảm nhu cầu đi lại của Nhân dân trong thời gian sớm nhất.