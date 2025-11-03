(VTC News) -

Trong lĩnh vực hàng không, dự thảo Luật đề xuất Bộ Xây dựng định giá tối đa dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản.

Đối với dịch vụ thuê chuyên cơ, chuyên khoang chính thức (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách Nhà nước, dự thảo Luật đề xuất Bộ Tài chính định giá tối đa, Bộ Xây dựng định giá cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình. (Ảnh: Media Quốc hội).

Bộ Xây dựng định khung giá đối với dịch vụ cho thuê sân đậu tàu bay, dịch vụ cho thuê quầy làm thủ tục hành khách; dịch vụ cho thuê băng chuyền hành lý; dịch vụ cho thuê cầu dẫn khách lên, xuống tàu bay; dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất trọn gói tại các cảng hàng không; dịch vụ phân loại tự động hành lý đi;

Dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng không; dịch vụ sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không; nhượng quyền khai thác dịch vụ tại cảng hàng không bao gồm các dịch vụ nhượng quyền: nhà ga hành khách, nhà ga, kho hàng khó, phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện trong thiết bị hàng không, cung cấp xăng dầu hàng không, bảo dưỡng tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay tại Việt Nam.

Về dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay; dịch vụ điều hành bay đi, đến; dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý; dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không sẽ do Bộ Xây dựng định giá cụ thể.

Trong lĩnh vực đăng kiểm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, dự thảo Luật sửa tên nhóm dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải thuộc thẩm quyền định giá của Bộ Xây dựng theo hướng đưa ra khỏi danh mục những loại hình dịch vụ không phải dịch vụ thiết yếu, xã hội hóa cao với sự tham gia của các tổ chức đăng kiểm tư nhân hoặc các các tổ chức đăng kiểm nước ngoài được tham gia cung cấp dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam.

Bộ Xây dựng sẽ quyết định giá tối đa vé máy bay nội địa hạng phổ thông. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, dự thảo Luật quy định Bộ Xây dựng định giá tối đa dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, chứng nhận xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo.

Đối với lĩnh vực nhà ở, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung tên mặt hàng thuộc nhóm Nhà ở thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về nhà ở để đồng bộ với Luật Tài sản công và Luật Nhà ở.

Cụ thể, đối với nhà ở công vụ, nhà ở xã hội thuộc tài sản công; dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đối với nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn; nhà ở, dịch vụ khác thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về nhà sở, theo dự thảo Luật sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Ngoài ra, dự thảo Luật còn bổ sung dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ số tập trung, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá và thẩm quyền định giá do UBND cấp tỉnh định giá cụ thể.

Điều này nhằm giải quyết vướng mắc của một số địa phương trong quá trình thu tiền sử dụng dịch vụ này và do đây là dịch vụ gắn với khu vực hạ tầng cụ thể, không có cạnh tranh nên đáp ứng tiêu chí hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Bỏ quy định xin ý kiến Bộ Tài chính khi phát hành trái phiếu địa phương

Cũng trong sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình, cho biết dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nội dung 23/63 điều, trong đó, sửa đổi, bổ sung 17/63 điều và bãi bỏ một số quy định.

Để phân cấp, phân quyền, gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị, dự thảo luật quy định trao quyền cho Thủ tướng, Bộ Tài chính trong một số nhiệm vụ về quản lý nợ, tăng cường sự chủ động và tự chịu trách nhiệm cho chính quyền địa phương trong quyết định, sử dụng ngân sách.

Dự thảo luật hoàn chỉnh nội dung liên quan đến thẩm quyền của Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng về việc đàm phán, ký, phê duyệt, phê chuẩn và sửa đổi, bổ sung, gia hạn các điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước và nhân danh Chính phủ về vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài.

Đáng chú ý, dự thảo luật dự kiến giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết tại Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công, theo hướng đơn giản hóa thủ tục, phân cấp phân quyền tối đa trong phạm vi cho phép của Hiến pháp và pháp luật hiện hành.

Dự thảo luật phân cấp cho Thủ tướng phê duyệt hạn mức vay về cho vay lại và hạn mức bảo lãnh chính phủ gắn liền với việc phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm để rút ngắn thủ tục.

Đồng thời, giao Bộ Tài chính chủ động điều hành, công bố tài liệu trình Kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm để đáp ứng yêu cầu công khai theo thông lệ quốc tế.

Để phân cấp, phân quyền gắn với thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, dự thảo luật bỏ quy định tỉnh lấy ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính về điều kiện, điều khoản của trái phiếu chính quyền địa phương (gồm khối lượng, mệnh giá, đồng tiền, kỳ hạn), phân cấp cho UBND cấp tỉnh báo cáo HĐND cấp tỉnh phê duyệt Đề án phát hành, đảm bảo trong tổng mức vay được Quốc hội phê duyệt.

Về những nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, dự thảo luật đề xuất bổ sung quy định Bộ, UBND tỉnh, UBND thành phố, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty con của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ nắm giữ 100% vốn điều lệ lập đề xuất khoản vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài gửi Bộ Tài chính để đánh giá, trình Thủ tướng phê duyệt làm cơ sở thực hiện các thủ tục đầu tư chương trình, dự án.

Dự thảo luật bổ sung quy định thời hạn Thủ tướng phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm để đồng bộ triển khai dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch vay, trả nợ hàng năm khi được các cấp thẩm quyền phê chuẩn, phê duyệt.