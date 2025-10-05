Bộ Tài chính: Chưa nhận được đề xuất của doanh nghiệp về thí điểm tài sản mã hóa

(VTC News) -

Chiều 5/10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin mới nhất về số lượng doanh nghiệp đề xuất thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hóa, dự kiến thời điểm doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép và phê duyệt.

Ông Chi cho biết, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025 (về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam), Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai, trong đó tập trung xây dựng các nghị định chi tiết để có thể thực hiện thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Bộ Tài chính đã phân công các đơn vị soạn thảo chính sách thuế, phí, lệ phí cho giao dịch tài sản mã hóa; đồng thời xây dựng quy định kế toán áp dụng cho doanh nghiệp và các đối tượng liên quan. Đặc biệt, Bộ đang xây dựng quy chế phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước để phục vụ quá trình xem xét, cấp phép và phê duyệt hoạt động trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. (Ảnh: VGP)

"Cho đến thời điểm hiện nay, Bộ Tài chính chưa nhận được đề nghị chính thức nào của doanh nghiệp. Chúng tôi nắm được thông tin có một số doanh nghiệp chuẩn bị cho việc này như đăng ký ngành nghề kinh doanh cho việc tham gia thị trường tài sản mã hóa.

Các doanh nghiệp cũng gặp ở cấp kỹ thuật với cán bộ Bộ Tài chính trao đổi về công nghệ thông tin, quy trình nghiệp vụ, năng lực về vốn... và các cán bộ đã cung cấp để doanh nghiệp có đủ thông tin nhanh nhất, chính xác nhất cho các bộ ngành xem xét, cấp phép giao dịch tài sản mã hóa", ông Chi nói.

Về số lượng cụ thể, Thứ trưởng Bộ Tài chính kỳ vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp quan tâm nhưng tối đa chỉ cấp phép cho 5 doanh nghiệp theo quy định thí điểm.

Ông cho biết các bên liên quan đang nỗ lực triển khai nhanh nhất có thể để sớm có những doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép và hoạt động trong lĩnh vực này trên thị trường.

"Chúng tôi rất mong đẩy sớm hơn trước thời điểm của năm 2026. Tuy nhiên, việc này phụ thuộc vào chuẩn bị các điều kiện của các doanh nghiệp có đáp ứng được các yêu cầu hay không. Mong rằng với sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, chúng ta sẽ đẩy sớm được tiến độ này", lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Về kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 được giao 1.112.000 tỷ đồng, tính đến ngày 30/9, tỷ lệ giải ngân đạt trên 51% kế hoạch. Mục tiêu và hành động của Chính phủ là năm 2025 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Thứ trưởng cho rằng, việc giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các kế hoạch vốn đầu tư công là một trong những yếu tố quan trọng, trụ cột để thực hiện tăng trưởng kinh tế và đảm bảo các cân đối vĩ mô khác. Kế hoạch đầu tư công được xem xét, quyết định và đánh giá trong mối quan hệ tổng thể với tăng trưởng, lạm phát và tất cả các cân đối khác trong một mô hình tổng thể.

"Khi xây dựng vốn đầu tư thì tính đến trong các mối quan hệ khác, với mục tiêu tăng trưởng và lạm phát kỳ vọng mà chúng ta đặt ra từ đầu năm và đã báo cáo với các cấp, với Trung ương, với Quốc hội và đã được quyết định”, ông Chi khẳng định.

Về lo ngại liên quan đến lạm phát, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho rằng, việc giải ngân vốn đầu tư công được tính toán trong trong mối quan hệ tổng thể của nền kinh tế.

"Chúng ta không phải lo ngại, không phải băn khoăn việc giải ngân đầu tư công tác động không tốt đến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác hoặc các cân đối lớn của nền kinh tế, mà nó sẽ tác động tốt đến tất cả các chỉ tiêu chúng ta đề ra từ đầu năm. Chính phủ đang điều hành và đang triển khai các giải pháp quyết liệt", Thứ trưởng nêu.