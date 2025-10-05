Điểm danh loạt 'tay to' vừa lập công ty tài sản mã hóa tại Việt Nam

(VTC News) -

Chính phủ mới đây ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam từ 9/9, trong vòng 5 năm. Ngay sau đó, loạt “ông lớn” đã nhập cuộc đua lập sàn giao dịch tài sản mã hoá.

Mới nhất, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) đăng ký thành lập vào ngày 30/9 với vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng. Cổ đông gồm ông Dương Văn Quyết nắm giữ 40% vốn, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và ông Vũ Phát Đạt mỗi người sở hữu 30%. Đáng chú ý, ông Quyết từng là cổ đông lớn tại Thaigroup.

Theo thông tin công bố, trụ sở chính của LPEX đặt tại toà nhà LPB, số 210 Trần Quang Khải, Hà Nội - cũng là hội sở của Ngân hàng TMCP Lộc Phát (Mã: LPB), nơi ông Nguyễn Đức Thuỵ hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trước đó, trong tháng 9, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) được thành lập với vốn 25 tỷ đồng gồm 3 cổ đông lớn. Trong đó, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) góp 11% vốn. Phần vốn còn lại của CAEX được góp bởi CTCP Lynkid với 50% vốn, Công ty TNHH Đầu tư Future Land với 39% vốn.

Cũng trong tháng này, CTCP Sàn giao dịch tài sản số DNEX được thành lập với vốn điều lệ 2 tỷ đồng. 3 cổ đông sáng lập là CTCP Quản lý quỹ Fundgo, góp 30% vốn, CTCP Trustpay góp 30% vốn và CTCP Công nghệ Quản lý Tài sản số góp 40% vốn.

Thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được thí điểm trong 5 năm. (Ảnh minh hoạ).

Cuối tháng 8, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) ra đời với vốn 1.000 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập bao gồm CTCP Chứng khoán VIX góp 15%, CTCP FTG Việt Nam góp 64,5% và CTCP Truyền thông - Máy tính - Điều khiển 3C góp 20,5% vốn.

Trước đó, CTCP phần Kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa Vimexchange ra đời với số vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. Đây là công ty tài sản mã hóa đầu tiên ở Việt Nam đạt tới mức vốn điều lệ này.

Cổ đông lớn nhất của Vimexchange là Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex khi góp 5.000 tỷ đồng, tương ứng 50% vốn. CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải góp là 1.000 tỷ đồng, tương ứng góp 10% vốn. Một số cổ đông khác của Vimexchange gồm CTCP Chứng khoán Hòa Bình, CTCP Đầu tư và phát triển Hòa Bình, CTCP biển Tiên Sa, CTCP Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam, CTCP Dược phẩm Vimedimex 2, CTCP Quản lý quỹ Quốc tế.

Đầu tháng 5, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX), doanh nghiệp liên quan đến hệ sinh thái Techcombank - TCBS, được thành lập với vốn ban đầu 3 tỷ đồng. Các cổ đông của công ty gồm CTCP Chứng khoán Kỹ thương (9,9% vốn), CTCP Quản lý quỹ Kỹ thương (1,1% vốn) và ông Nguyễn Xuân Minh (89% vốn). Đến tháng 8, công ty nhanh chóng tăng vốn lên 101 tỷ đồng.

Không đứng ngoài cuộc đua, CTCP Chứng khoán HD (HDS) - công ty HDBank nắm 30% vốn đã lấy ý kiến cổ đông về phương án chào bán 365 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên hơn 5.100 tỷ đồng. Trong phương án sử dụng vốn, Chứng khoán HD dự kiến chi 1.470 tỷ đồng để góp vốn vào một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa với tên dự kiến là CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD. Hoạt động này sẽ diễn ra sau khi doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng.

Trên thực tế, một số doanh nghiệp đã chuẩn bị cho “đường đua” này từ nhiều năm qua. Chứng khoán SSI thành lập CTCP Công nghệ số SSI (SSI Digital – SSID) từ năm 2022. Mới đây, SSID cùng với Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI đã ký hợp tác với 2 công ty tài sản số Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) nhằm thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái hạ tầng tài chính số, Blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cũng đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác kỹ thuật với Dunamu - đơn vị vận hành Upbit, nền tảng tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Dunamu sẽ hỗ trợ MB thành lập sàn giao dịch tiền mã hóa tại Việt Nam, đồng thời tham gia xây dựng luật, hệ thống và các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư liên quan đến tài sản số.