Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản. Theo đó, nhiều biện pháp được đưa ra nhằm ổn định thị trường, hạn chế đầu cơ và minh bạch hóa hoạt động giao dịch.

Về chính sách cho vay đối với người mua nhà ở, cơ quan này đề xuất áp dụng hạn mức cho vay đối với các khoản vay mua nhà ở (trừ nhà ở xã hội) là không quá 50% giá trị của hợp đồng mua bán nhà ở đối với các khoản vay mua nhà ở thứ hai; không quá 30% giá trị của hợp đồng mua bán nhà ở đối với các khoản vay mua nhà ở từ thứ 3 trở lên.

Trên thị trường, nhiều chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại hiện áp dụng cơ chế linh hoạt khi người mua chỉ cần trả trước 10-30%. Tức là, họ có thể vay đến 70-90% để sở hữu nhà.

Bộ Xây dựng đề xuất cho vay không quá 50% với nhà ở thứ hai. (Ảnh: Minh Đức).

Bên cạnh đó, tại dự thảo, Bộ Xây dựng cũng đề xuất Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế để dành tối thiểu 20% trong tổng số dự án phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2026 – 2030 nhằm xây dựng nhà ở thương mại giá phù hợp.

Theo dự thảo, dự án nhà ở thương mại giá phù hợp sẽ được áp dụng một số cơ chế đặc thù như không phải đấu giá, đấu thầu khi lựa chọn chủ đầu tư; trình tự, thủ tục lựa chọn được áp dụng tương tự như dự án nhà ở xã hội.

Các dự án này được tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do pháp luật đất đai quy định. Trường hợp bảng giá đất chưa được ban hành, UBND cấp tỉnh có thể quyết định giá tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với từng dự án cụ thể.

Chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại giá phù hợp được hưởng lợi nhuận định mức tối đa 20% tổng vốn đầu tư, bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Cách xác định giá bán, giá thuê mua nhà ở áp dụng tương tự như với nhà ở xã hội.

Các dự án này không phải bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong phạm vi dự án. Người mua nhà ở trong dự án không được chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Theo Bộ Xây dựng, việc xây dựng Nghị quyết nhằm thiết lập cơ chế pháp lý đặc thù để kiểm soát, điều tiết và từng bước kéo giảm giá nhà ở về mức phù hợp với thu nhập của đại bộ phận người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập phù hợp và trung bình. Trọng tâm là điều tiết thị trường bất động sản theo hướng công khai, minh bạch, kiểm soát chặt đầu cơ và thao túng giá.