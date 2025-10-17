Giá vật liệu xây dựng tăng bốc đầu, Bộ Xây dựng yêu cầu địa phương vào cuộc

(VTC News) -

Theo Bộ Xây dựng, một số địa phương chưa thực hiện đúng quy định về thời gian, thời điểm công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng. Trong khi đó, trên thị trường, giá nhiều vật liệu xây dựng khai thác như cát, đá, đất đắp...có xu hướng biến động, tăng cao.

Trước thực trạng này, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng tập trung thực hiện việc công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng đảm bảo đúng quy định về nội dung, thời điểm.

Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm soát giá vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương thu thập thông tin giá thị trường vật liệu xây dựng thông qua các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng lớn và các chủ đầu tư, nhà thầu thi công trên địa bàn để từ đó công bố giá vật liệu xây dựng.

Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát, đánh giá, tổng hợp nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn để điều chỉnh, bổ sung vào Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại địa phương; đồng thời rà soát, khoanh định và bổ sung các khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sỏi lòng sông, lòng hồ, khu vực biển; đá xây dựng; đất san lấp…) có tiềm năng vào phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trong quy hoạch tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đẩy mạnh việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để tăng nguồn cung, hạn chế tình trạng khan hiếm, góp phần ngăn chặn tình trạng tăng giá và đáp ứng kịp thời nhu cầu về nguồn cung vật liệu trên địa bàn.