Bão số 14 Fung-Wong duy trì cấp 13 'quần thảo' Biển Đông, biển động dữ dội

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19h ngày 10/11, bão số 14 Fung - Wong duy trì cường độ cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16, "quần thảo" vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão số 14 Fung - Wong trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 14 Fung - Wong. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 19h ngày 12/11, bão Fung - Wong trên khu vực phía Tây Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc), đổi hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm còn cấp 9, giật cấp 13.

Lúc 19h ngày 13/11, bão Fung - Wong trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Đài Loan (Trung Quốc), di chuyển nhanh hơn theo hướng Đông Bắc, tốc độ 20-25 km/h, tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp.

Tác động của bão số 14 Fung - Wong, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin cảnh báo lũ trên sông Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk). Theo đó, lúc 13h ngày 10/11, mực nước trên sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn là 420,97m, trên báo động (BĐ)1 0,97m.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống chậm và ở trên mức BĐ1. Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc tại tỉnh Đắk Lắk.

Dự báo triều cường vùng ven biển phía Đông của Nam Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu xu hướng giảm. Đỉnh triều tại trạm Vũng Tàu đạt 4,03m lúc 2h45 ngày 10/11.

Ngày 11-12/11, mực nước cao nhất ngày tại ven biển phía Đông của Nam Bộ xu hướng giảm chậm, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu khả năng đạt 3,85-3,95m.

Tại vùng ven biển Bắc Bộ, mực nước triều đang ở mức cao. Trong 24 giờ qua, đỉnh triều cao nhất tại trạm Hòn Dáu (TP Hải Phòng) đạt 4,06m lúc 7h40 ngày 10/11.

24-72 giờ tới, mực nước tại ven biển Bắc Bộ ở mức cao và xu thế giảm chậm. Dự báo mực nước cao nhất tại Hòn Dáu có thể đạt 4,05m.

Đây là kỳ triều cường ở mức cao, các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có thể ngập úng trong khoảng thời gian 7-9h hàng ngày. Triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ở khu vực. Vào chiều tối và đêm, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.