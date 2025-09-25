Bão Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc mưa lớn đến đêm mai

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão số 9 Ragasa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 10h ngày 25/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 40km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 61km/h), giật cấp 9.

Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Bão số 9 Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, còn cách Quảng Ninh khoảng 40km. (Nguồn: NCHMF)

Tác động của bão số 9 Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, từ sáng 25/9 đến đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn với lượng mưa vượt ngưỡng 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn rủi ro thiên tai.

Từ ngày 27/9, mưa lớn trên các khu vực này giảm dần.

Ngoài ra, chiều và tối 25/9, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa dao động 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và đi lại của người dân.

Cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin cảnh bão lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hoá trong khoảng thời gian từ nay đến 27/9, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-5m, hạ lưu các sông từ 1-3m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2; một số sông nhỏ lên trên mức BĐ2; đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng - Thái Bình, sông Mã ở dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa.