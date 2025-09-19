+
++
Bão Ragasa sắp đổ bộ biển Đông, có thể đạt cấp siêu bão
(VTC News) -
Bão Ragasa được dự báo là siêu bão với cường độ cấp 16, giật trên cấp 17, ảnh hưởng nước ta từ ngày 24 đến 26/9.
QUỲNH TRANG
Bão Ragasa sắp đổ bộ biển Đông, có thể đạt cấp siêu bão
20:42 19/09/2025
